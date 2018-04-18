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«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов

18 апреля 2018 11:06
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Новости Беларуси. Создание Государственного комитета судебных экспертиз по времени совпало с так называемой «спайсовой революцией» в странах СНГ. В программе «Центральный регион» криминалисты рассказывают об ужасающих последствиях употребления запрещенных веществ.

«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов-1

Изготовление и потребление страшных синтетических наркотиков выросло в разы, и сама жизнь учила сотрудников комитета работать в новых условиях.
Николай Плотницкий, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Первоначальная система не позволяла своевременно реагировать правоохранителям на появление новых видов таких веществ.

С участием нашего комитета сформирована система на упреждение.

«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов-4


Василий Григорьевич Бурак – медицинский эксперт с почти 20-летним опытом работы и взаимодействием с силовыми структурами. В эпоху лихих 90-х видел многое.
Василий Бурак, начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Минской области:
Три подружки собрались: возраст – 18 лет, студентки колледжа. Решили употребить спайс в виде марок.

Одна умерла, две остались живы.

«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов-7

Учитывая то, что этот наркотик вызывает неадекватное поведение у людей, они даже не могли адекватно воспринять ситуацию и вызвать своевременно помощь.
Эти наркотики опасны не только токсическим эффектом. У нас даже больше случаев было другого эффекта, который приводил к смерти. Я вспоминаю молодого человека, который употребив спайс, голыми руками разбивал стеклопакет,

и настолько изрезал себе руки, что они представляли собой сплошные ошметки.

А потом спокойно сидел, и его друзья сидели и смотрели тоже под этим действием, как он истекал кровью. И в итоге этот молодой человек умер.

Были случаи, когда осуществлялся выход не в дверь квартиры, а через балкон, с 10,11 этажа. Естественно, это заканчивается смертельным исходом.

Это происходит, потому что человек перестает адекватно воспринимать окружающую среду, у него появляются различные галлюцинации. А во-вторых, наркотик, действуя на нервную систему, в том числе – на вегетативную, он приводит к тому, что человек чувствует нехватку воздуха. Ему становится жарко. Они все практически к нам поступают раздетые, абсолютно голые. И девушки, и парни.

# общество # Наркотики # Николай Плотницкий

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