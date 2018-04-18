Криминалисты советуют не пользоваться бесплатным Wі-Fі в общественных местах

Новости Беларуси. Развитие современных технологий принесло множество удобств человечеству. Но как защитить свои личные данные? Рассказываем в программе «Центральный регион».
За последние 5 лет на мир обрушилась волна киберпреступлений. Эксперты осваивали самые современные методы работы, обзавелись новейшей техникой.
И сейчас киберпространство Беларуси – под надежной защитой.
Максим Савко, заместитель начальника управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Минской области:
Хочется посоветовать более взвешенно относиться к использованию технических приборов.
Сейчас WI-FI есть практически везде. И бездумно подключаясь, например, в общественных местах к бесплатному WI-FI, мы подвергаем себя некоторой опасности. В таких местах могут орудовать злоумышленники, и получить доступ к личной информации на ваших телефонах, планшетах и другой технике.