Криминалисты советуют не пользоваться бесплатным Wі-Fі в общественных местах

Хочется посоветовать более взвешенно относиться к использованию технических приборов.

Сейчас WI-FI есть практически везде. И бездумно подключаясь, например, в общественных местах к бесплатному WI-FI, мы подвергаем себя некоторой опасности. В таких местах могут орудовать злоумышленники, и получить доступ к личной информации на ваших телефонах, планшетах и другой технике.