Прямой эфир

Криминалисты советуют не пользоваться бесплатным Wі-Fі в общественных местах

18 апреля 2018 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие современных технологий принесло множество удобств человечеству. Но как защитить свои личные данные? Рассказываем в программе «Центральный регион».

За последние 5 лет на мир обрушилась волна киберпреступлений. Эксперты осваивали самые современные методы работы, обзавелись новейшей техникой.

И сейчас киберпространство Беларуси – под надежной защитой.

Криминалисты советуют не пользоваться бесплатным Wі-Fі в общественных местах-1


Максим Савко, заместитель начальника управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Минской области:

Хочется посоветовать более взвешенно относиться к использованию технических приборов.

Сейчас WI-FI есть практически везде. И бездумно подключаясь, например, в общественных местах к бесплатному WI-FI, мы подвергаем себя некоторой опасности. В таких местах могут орудовать злоумышленники, и получить доступ к личной информации на ваших телефонах, планшетах и другой технике.

# общество # It-технологии # Максим Савко

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер-класс от криминалистов: как отличить фальшивые деньги от настоящих
18 апреля 2018 11:07

Мастер-класс от криминалистов: как отличить фальшивые деньги от настоящих

«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов
18 апреля 2018 11:06

«Друзья спокойно смотрели, как он истекал кровью»: три реальные истории от криминалистов о действии спайсов

«Антенна-Телесемь». Что Данила Козловский ценит в женщинах?
18 апреля 2018 08:44

«Антенна-Телесемь». Что Данила Козловский ценит в женщинах?