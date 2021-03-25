Католики 25 марта празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник является одним из древнейших и символизирует память о возвещении Деве Марии вести о предстоящем рождении Иисуса Христа. Событие считается началом божественного искупления мира, поэтому для верующих Благовещение имеет важное значение. Дата его празднования выпадает либо на дни Великого поста, либо на неделю пасхальных торжеств. В зависимости от этого праздник каждый раз имеет особую литургию.