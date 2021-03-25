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В Беларуси наличие техосмотра теперь проверяют по камерам. На станциях диагностики наблюдается ажиотаж

25 марта 2021 07:27
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Новости Беларуси. После того как ГАИ объявило о запуске системы фиксации, которая формирует нарушения за непройденный техосмотр, на белорусских станциях диагностики наблюдается ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси наличие техосмотра теперь проверяют по камерам. На станциях диагностики наблюдается ажиотаж-1

Ведь отныне камеры распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных «Белтехосмотра» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Если его нет, владельца транспорта в первый раз лишь предупредят о нарушении, а вот в следующий раз водителя ждет штраф.

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В Беларуси наличие техосмотра теперь проверяют по камерам. На станциях диагностики наблюдается ажиотаж-4

В то же время уже год как на станциях ТО действуют новые правила, по некоторым позициям упрощенные. Так, например, из документов не нужно больше предъявлять медсправку и талон, лишь само водительское удостоверение, техпаспорт и страховку.

# Автомобили # общество # Фотофакт

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