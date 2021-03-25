В Беларуси наличие техосмотра теперь проверяют по камерам. На станциях диагностики наблюдается ажиотаж

Новости Беларуси. После того как ГАИ объявило о запуске системы фиксации, которая формирует нарушения за непройденный техосмотр, на белорусских станциях диагностики наблюдается ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь отныне камеры распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных «Белтехосмотра» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Если его нет, владельца транспорта в первый раз лишь предупредят о нарушении, а вот в следующий раз водителя ждет штраф. «Новый Кодекс смягчил ответственность за ряд нарушений». Что изменится для водителей с 1 марта?