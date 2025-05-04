Если США и другие страны не будут признавать Крым частью России, у Украины будет повод для дальнейшей агрессии против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По мнению издания, отсутствие официального подтверждения потери территорий позволит Киеву позже возобновить борьбу за их возвращение либо военным путем, либо другими методами.

Идеальным сценарием для Запада, как отмечает FT, является размещение вдоль демаркационной линии международных сил и ускоренное вступление Украины в ЕС.

В ином случае возможен вариант «замораживания» конфликта по примеру корейского, с признанием Крыма российским и, возможно, других территорий.

Ранее специальный представитель США Кит Келлогг заявил, что Вашингтон был бы готов частично принять территориальные требования Москвы для урегулирования конфликта.