«Учитываются все нюансы: масса заряда, безопасность». Как сотрудники МЧС взрывами сносят здания

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения – Александр Кутасин и официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь – Мария Гомон. Чем занимается центр взрывотехнической службы? Александр Кутасин, начальник центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения:

Как и все аварийно-спасательные службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, наш центр занимается предупреждением, ликвидацией чрезвычайных ситуаций в частности защиты населения территории от ЧС, в частности наш центр непосредственно занимается обрушением аварийных зданий, сооружений с целью приведения их в стабильное состояние, исключая самопроизвольное их обрушение.

Как это происходит? Александр Кутасин:

Изначально работа начинается на объектах. Изучается специфика объекта, безопасность прежде всего, принимается решение о возможности применения данной технологии. Дальше перебираемся в кабинет и разрабатываем проектную документацию. Учитываются все нюансы: масса заряда, безопасность, и на основании проекта специалисты на объекте выполняют свою работу.

К каким крупным объектам в Беларуси вы приложили руку? Александр Кутасин:

Порядка 200 объектов за все время службы, за все время существования службы, но самые уникальные объекты – это два моста: в Житковичах, очень нашумевшая история, и в Гомельском районе. Такие методы по подрыву таких мостов практически не применялись на постсоветском пространстве.