Была и шпионская фототехника. В этом музее расскажут об истории фотоискусства

Скажите «сыр» и отправляйтесь в фотоателье из прошлого века. Портрет в стиле Чаплина гарантирован.

– Когда вы словите девушку перевернутую, почему так происходит?

– Преломление.

– Почти. Это известный оптический феномен, он известен под названием «камера-обскура». В галерее Савицкого собрали замечательную коллекцию фототехники. Из разных точек земного шара. От 1900 до 1990 годов. Раритетные гармошки и шахты из недр Музея истории города Минска, личной коллекции Виктора Суглоба, подарки минчан. Кто-то вспомнит свою молодость и фото 9 на 12. Кто-то лихие приключения агента 007, кто-то – фоторужье Шарика.

Евгения Стальмахова, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:

Удивительный фотоаппарат в виде маленьких часов, можно фактически спутать, шпионская фототехника, очень удобные фотоаппараты микроформата, на которые можно было сфотографировать, например, документы. Часто со всякими Джеймсами Бондами родом из 60-х годов, у него обязательный атрибут – маленькая портативная камера, которую он достает из недр своего пиджака и фотографирует секретные документы. Тот самый экземпляр фоторужья, который многие считают мемом, но на самом деле оно на выставке у нас существует. Оно самопальное, фотолюбитель-минчанин собрал в свое время его своими руками. Такое фоторужье использовалось, например, при фотографировании дикой природы. Прогресс на лицо. За 200 лет от огромной камеры-обскуры техника трансформировалась в мобильные фотокамеры с ноготок, где все включено. А в былые времена – доинстаграмные – фотоателье работали строго с 10 до 15 в ясную погоду. Чтобы поймать естественный свет. К слову, первая фотостудия в Минске была основана Антонием Прушинским в 1850 году.

Евгения Стальмахова:

Поскольку процесс фотографирования был безумно торжественным моментом, минчане готовились к походу в фотоателье, наряжались, делали это регулярно, зачастую это было ритуалом: раз в несколько лет делать снимок в фотоателье. В нашем фотоателье есть специальный пафосный стул с головодержателем. Приходилось нашим минчанам несколько минут сидеть в неподвижном состоянии, улыбаться 3 минуты было сложно, чаще всего мы видим постные лица, очень серьезные.

Эти глаза напротив. При помощи таких фантастических фотоаппаратов создавали стереоизображения. Чудо техники в 1830-м открыл физик Чарльз Уинстон. На выставке же представлен господин стереоскоп 1905 года рождения. Неожиданный девайс был в тренде в губернском Минске. Настоящий аттракцион. Евгения Стальмахова:

Загадка стереопары, которые можно было менять по мгновению руки, видеть в очках стереоизображение объемное. Богатые минчане дарили друг другу на праздники вот такой подарок – очки с набором фотокарточек, они немножко отличаются друг от друга углом фотографирования специальной 2-объективной камерой, с помощью 2-х изображений в очках они сливались в одно, учитывая феномен бинокулярного зрения.

Советская фотолаборатория – отдельная глава. Когда на кухнях и в ваннах оживали веселые кадры с Ялты и хипповых дискотек. Чтобы проявить заветную пленку, нужно было изрядно похимичить. Красная лампа, темнота – поехали. Евгения Стальмахова:

Изначально нужно было ее проявить с помощью специального проявителя, его заливали вот в такую банку, и туда же заправляли пленку, наматывая на катушку. Потом это изображение, которое у нас уже проявилось, его нужно было зафиксировать с помощью фиксажа. Потом, когда все это дело высыхало, нашу пресловутую пленку отправляли в фотоувеличитель, вот сюда вот с помощью системы линз проецировалось уже более-менее похожее на реальное изображение на фотобумагу. При наличии сноровки можно было с помощью этого объектива закрывать, например, удаляя нежеланных родственников с групповой фотографии. Можно было здесь кого-то подретушировать, увеличить изображение.

Продолжаем камбэк в СССР. Фэды и Зорки были скопированы с немецких леек, тех самых, на которые немцы снимали оккупированный Минск. Легендарный «Зенит» был самой популярной моделью не только у минчан, но и во всем мире. Причем были времена, когда их выпускали в Вилейке. В витринах сияет «Зенит-Е» архитектора Георгия Заборского. В его личных архивах сотрудники обнаружили невероятную милоту: пленку с домашними котиками. Поэтому открытки с пушистиками 50-х оказались в тему. Кошачья серия – презент минчанки.

Евгения Стальмахова:

Попытались рассмотреть эволюцию видоискателей. Рамка отстает от объектива на большое расстояние и представьте себе, насколько нужно было думать, прежде чем фотографировать, поскольку ваше изображение, которое вы видели в видоискателе, существенно отличалось от того, что в итоге будет в объективе. Такой вот шахтовый видоискатель – фотоаппарат с двумя глазами. В шахтовый видоискатель нужно было смотреть сверху, если вы видели на ретро-фото, красавицы сами себя фотографируют, глядя в этот шахтовый видоискатель. Это тоже было довольно сложно, потому что надо было одновременно следить за пространством, чтобы сфотографировать то, что вам нужно.

Прогулку в прошлое дополнили атмосферными кадрами. Минск с открыток начала 20 века, словно из немого кино. Жизнь 80-х глазами известного фотографа Вадима Качана. Улочки узнаваемые и нет. Трогательные портреты любимой столицы.

Павел и Наталья Корнейчук:

Выставка нам понравилась, узнали для себя много нового. Я интересовался и пленочной фотографией, мне это всегда нравилось. Особые впечатления остались от стереоскопа, можно взглянуть на стереофотографию, увидеть 3D снимки, как их раньше делали.