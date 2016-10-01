Пример мирной дипломатии и схожие философии жизней: что привлекает китайских студентов в Беларуси

Новости Беларуси. Пока китайский язык становится популярным во всем мире, студенты из Поднебесной делают успехи в изучении русского и белорусского. В нашей стране учатся больше тысячи китайских студентов. А наши каждый год участвуют в программах обмена с КНР. Что привлекает студентов из Китая в отечественном образовании?

Русское «Здравствуйте» и почти без акцента. Юлинь – студент БГУ. Изучать международные отношения решил в нашей стране. Говорит: она – пример мирной дипломатии. Имея ввиду не только Минские соглашения по Украине, но и характер белорусов, который сам Джан знает не понаслышке.

Юлинь Джан, студент Белорусского государственного университета:

Страна хотя и маленькая, но действительно спокойная и безопасная. Я помню, что я потерял свой кошелек и какой-то белорус нашел, позвонил и вернул мне кошелек и деньги.

А Ваньо Янг – будущий юрист. Сюда приехала на юридическую олимпиаду, которая собрала четыре десятка студентов, в том числе из Китая. Все вместе (на своем уровне) обсуждают глобальные конфликты и пути их решения. Девушка отмечает: то, что такое мероприятие проходит в Минске, многое значит.

Ваньо Янг, участник международной юридической олимпиады «Молодежь за мир»:

У меня есть два друга, которые живут в Беларуси. Они рассказывали мне, что Беларусь – это прекрасная страна. А ваши люди очень добрые и хорошо относятся к нам.

А для Ксении Китай – страна уже почти родная. На восточном побережье Поднебесной девушка училась год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В педагогическом университете. Студентка выиграла грант. Убедилась: грань между белорусами и китайцами тоньше, чем думала.

Ксения Болотникова, студентка Белорусского государственного университета:

Оба народа очень добродушные, приветливые. Это нас объединяет.

В Беларуси учится около тысячи жителей Китая. Больше только россиян и туркменов. В целом от иностранных студентов страна получает доход 20 миллионов долларов ежегодно. Но деньгами сотрудничество измерять не стоит. Главное – философии жизней похожи.

Наталья Осипова, студентка Белорусского государственного университета:

Китайцы – простые люди. Такие же, как и мы. Они на улицах могут кушать лапшу или загорать. Они постоянно занимаются зарядкой, ловят рыбку. У них такая простая мирная жизнь.