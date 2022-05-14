«Учились с ними общаться». Финал инклюзивного проекта прошёл в формате семейного модного показа

Новости Беларуси. «Редкое искусство» – финал проекта с таким названием прошел в Национальной школе красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с профессиональными манекенщицами на подиум вышли ребята, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке. 13 воспитанников коррекционных центров продемонстрировали во время семейного модного показа одежду, приобретенную за счет спонсорских средств. Это подарок моделям с особенностями. Изделия подбирались удобные в носке, из приятных на ощупь тканей, в спортивном стиле. Учли актуальные принты и расцветки.

Оксана Невеселая, педагог-организатор Национальной школы красоты:

Проект был непростым, мы его готовили на протяжении нескольких месяцев. Он состоял из значительного количества этапов. Это в первую очередь визиты в коррекционные центры, но не только сотрудниками Национальной школы красоты, но и учениками. В рамках данных визитов мы знакомились с детьми, учились с ними общаться, взаимодействовать, понимать, узнавать то, о чем они мечтают, как они реагируют на те или иные события. Также безусловно мы проводили работу с родителями и с сотрудниками.