Ученый Сергей Соломевич, разрабатывающий лекарство против рака: Обязательно надо идти и голосовать

Сергей Соломевич, ученый:

Мне 26 лет, я работаю над созданием, разработкой и внедрением противоопухолевых лекарственных препаратов. Наука часто поглощает прямо с головой, когда сидишь и не замечаешь, как проходят минуты или целые часы. В настоящее время сотрудниками лаборатории с моим непосредственным участием разработали ряд противоопухолевых препаратов для лечения различных локализаций и рака.

Безусловно, выборы — это большой день. Конституция нам дает право выбрать наше будущее. Почему бы им не воспользоваться сполна? Поэтому я имею твердое мнение, что обязательно надо идти и голосовать, делать свой выбор. Я жду от выборов, что они принесут рост уровня жизни в нашей стране, открытие новых возможностей в разных сфер жизни для всех граждан. В том числе и для молодежи, для молодых ученых.