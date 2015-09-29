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Ученый Сергей Соломевич, разрабатывающий лекарство против рака: Обязательно надо идти и голосовать

29 сентября 2015 13:27
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Сергей Соломевич, ученый:
Мне 26 лет, я работаю над созданием, разработкой и внедрением противоопухолевых лекарственных препаратов. Наука часто поглощает прямо с головой, когда сидишь и не замечаешь, как проходят минуты или целые часы. В настоящее время сотрудниками лаборатории с моим непосредственным участием разработали ряд противоопухолевых препаратов для лечения различных локализаций и рака.

Безусловно, выборы — это большой день. Конституция нам дает право выбрать наше будущее. Почему бы им не воспользоваться сполна? Поэтому я имею твердое мнение, что обязательно надо идти и голосовать, делать свой выбор. Я жду от выборов, что они принесут рост уровня жизни в нашей стране, открытие новых возможностей в разных сфер жизни для всех граждан. В том числе и для молодежи, для молодых ученых.

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