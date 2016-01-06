Ученики Острошицко-Городокской общеобразовательной школы посетили Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Новости Беларуси. Многолетняя традиция в канун Рождества особое внимание уделять детям и старикам. Уже два десятка лет чиновники, бизнесмены, да и собственно, все неравнодушные белорусы приезжают к тем, кто больше всего нуждается в семейном тепле и уюте. Анастасия Иванникова, корреспондент СТВ, продолжит.

Новогодняя сказка — каждому ребенку. Подарки, ну и, конечно же, тепло, внимание и забота.

Самой доброй акции «Наши дети» уже два десятилетия. Политики, общественные деятели, бизнесмены, артисты, спортсмены традиционно в период праздников посещают детские дома, больницы, реабилитационные центры. И с каждым годом акция объединяет все больше неравнодушных.

Такая забота государства о детях и пожилых традиционна. Это не раз подчеркивал Президент. К примеру, только за последние пять лет на укрепление материально-технической базы 80 домов-интернатов направили 840 миллиардов рублей. Пожилые люди довольны. Александр Лукашенко убедился в этом лично. 5 января подарки от Главы государства получили постояльцы дома-интерната для ветеранов войны и труда в Минском районе. Теплый разговор за кружкой горячего чая и теплые подарки.

Изо дня в день эстафета добрых дел шагает по стране.

Без внимания и заботы не остались и жители Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Сюда вместе с ребятами с Острошицко-Городокской школы приехал и младший сын Президента Николай.

С жителями дома-интерната школьники дружат не первый год. Ученики взяли шефство над пожилыми людьми и каждый год приезжают сюда с подарками. Вот и сейчас — новогоднее представление.

Встреча получилась душевной и теплой. Зал благодарил аплодисментами. Оценили и музыкальные номера.

Старшие сыновья Президента тоже приезжали с подарками. Ребята из детского дома у себя в гостях принимали Виктора Лукашенко. Дмитрий тоже присоединился к новогодним поздравлениям и участвовал в праздничном утреннике.

Без малого месяц Беларусь живет в таком, праздничном ритме. Традиция объединила не только президентскую семью — всю страну. Воспитанник детского дома Виктор Николайчук в числе тех, кто верит в новогоднее чудо и искренность каждого.

Виктор Николайчук, воспитанник детского дома №7 Минска:

Конечно, очень важно, когда приходит Дед Мороз, Снегурочка, устраивают эти праздники. Глаза загораются.

Внимание и заботу всем тем, кто больше всего нуждается в тепле, дарят вот уже два десятилетия. Искренне и от души.

Эстафету добрых дел подхватили и бизнесмены.

Да и как не подарить внимание самым маленьким. Кстати, яркие моменты воспитанники этого столичного детского дома теперь могут и запечатлить. На новый фотоаппарат. Вот такой новогодний сюрприз.

Игорь Воробьев, директор по маркетингу сети магазинов:

По-человечески приятно отдавать частичку чего-то своего доброго, того, чтобы и другим делать праздник.

Во время таких новогодних подарков не обходится и без музыкальной помощи. Яркие выступления, песни... Вот и сегодня, насыщенную концертную программу организовали в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Аплодисменты не смолкали на протяжении всего праздника.

Настоящий звездный десант высадился и в этом доме для пожилых. Эдуард Ханок, Виталий Воронко…

Душевно, тепло и по-домашнему. Именно такой была эта встреча. Знакомые мотивы любимых песен благодарный зал воспринял на «ура».

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Здесь я получаю те эмоции, люди как бы расплачиваются со мной за те песни, которые я когда-то написал.

Инесса Морозова, житель ГУ «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1 Минска»:

Конечно, мы рады всем гостям, которые приезжают к нам и дарят нам подарки.

Алла Сасковец, житель ГУ «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1 Минска»:

Ощущается забота государства. Очень приятно, что мы можем здесь заниматься своим любимым делом.

Время добрых дел продолжилось и в столичном третьем детском доме.

Незабываемое новогоднее поздравление воспитанникам подарили сотрудники столичной автоинспекции. Ребята расплатились искренними улыбками и детским смехом.

Жанна Юран, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы приехали не одни, взяли с собой Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей, чтобы показать им какой-то представление и, конечно же, подарить подарки.

В новогодние и рождественские дни обязательно случаются чудеса. И важно не только верить, но и делать их своими руками и своей душой. И даже вовремя сказать доброе слово тому, кто его ждет – это тоже чудо, пусть и маленькое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.