Учение с военными комиссариатами Минской области продолжится до конца июня

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:

Военные комиссариаты Минской области будут укомплектованы до штата военного времени. С военнообязанными будут проведены занятия по программе слаживания, будут осуществляться стрельбы из штатного стрелкового оружия, метание гранат, после чего те, кто не принимал присягу, ее примут. И дальше будем выполнять задачи по предназначению. За эти 10 дней, думаю, все обновят свои навыки, где-то что-то новое – документы меняются. И мы будем уверены, что в случае необходимости они выполнять задачи, которые будут перед ними стоять.