Новости Беларуси. Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области продолжится до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области продолжится до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их основная цель – оценить готовность исполнительных органов местной власти, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять ряд первоочередных задач. Запланированы мероприятия по развертыванию объектов инфраструктуры к чему привлекут военнообязанных.
Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области:
Военные комиссариаты Минской области будут укомплектованы до штата военного времени. С военнообязанными будут проведены занятия по программе слаживания, будут осуществляться стрельбы из штатного стрелкового оружия, метание гранат, после чего те, кто не принимал присягу, ее примут. И дальше будем выполнять задачи по предназначению. За эти 10 дней, думаю, все обновят свои навыки, где-то что-то новое – документы меняются. И мы будем уверены, что в случае необходимости они выполнять задачи, которые будут перед ними стоять.
Такие учения проводятся ежегодно. Они плановые и входят в перечень мероприятий Вооруженных сил Беларуси, направленных на подготовку личного состава к действиям в непредвиденных ситуациях.