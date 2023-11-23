Участвовала в создании стены материнской славы. Жительница Островца рассказала о любви к своему делу

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Баницевич, управляющий делами Островецкого райисполкома, председатель Островецкой районной организации ОО «БСЖ»:

Я стараюсь перенимать все хорошее, что делали мои коллеги. В преддверии Дня матери в этом году мы открыли стену материнской славы, на которой поместили портреты женщин, которые родили пятеро детей, воспитали настоящих граждан Республики Беларусь. Мамы, которые награждены орденом Матери Указом главы государства.

Быть добрым человеком, дисциплинированным человеком, человеком, уважающих других людей. Я всегда стараюсь улыбаться, со всеми здороваться. Мир настолько добрый, хороший, что быть плохим человеком не надо.