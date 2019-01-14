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Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги

14 января 2019 11:24
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С августа 2018 года стартовал апгрейд одного из столичных микрорайонов – «Серебрянка. Мой спальный», рассказали в программе «Минск и минчане». Четыре месяца команда урбанистов, художников, архитекторов, администрации района и просто неравнодушных людей трудилась над созданием пока единственного в Беларуси гид-комикса по спальному району.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-1

Еще в ноябре прошлого года ребята делились своими идеями. И вот, наконец, презентовали книгу с альтернативными маршрутами. Ее содержание диктовали во всех смыслах местные жители.

Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць»

Девять героев, двадцать семь часов прогулок и семьдесят небольших реплик – именно столько понадобилось, чтобы рассказать о знаменитом спальнике.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-4

Надежда Царенок, организатор проекта:
Гид-комикс одна из частей большого проекта «Серебрянка. Мой спальный». В январе мы будем презентовать семь эскизов дворовых пространств Серебрянки и предложим людям посмотреть по-новому на пространство района.

Самый приоритетный проект по оживлению и благоустройству района будет воплощен в реальность. За это время жители могли сами поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать свою активность.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-7

Например, кататься с горки, рисовать, петь или даже выбивать ковер. А кто-то из горожан, как и Михаил Пенкин, предпочитает прогулки по берегам Свислочи и болота Серебряный Лог. Мужчина стал героем гид-комикса, ведь для него зона комфорта никогда не заканчивалась за дверями квартиры.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-10

Михаил Пенкин, участник проекта:
Нарисовали с дочкой карту, прислали по электронному адресу. Нам позвонили и сказали: пройдитесь по маршруту, который вам нравится, расскажите. Так все и получилось.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-13

На страницах книги – мысли и впечатления совершенно не похожих друг на друга людей, которых сплела воедино любовь к месту, где они родились, выросли и провели большую часть своей жизни. Разный возраст, разные интересы и разные судьбы помогли иллюстраторам и авторам гида передать жизнь в Серебрянке со всех сторон.

Павел Нехаев, создатель гид-комикса:
Мы з імі на працягу пары месяцаў гулялі па раёну, размаўлялі, яны расказвалі пра свае любімыя месцы.

18-летняя художница Алена живет в Серебрянке, потому что здесь спокойно и зелено. А ее любимые места – книжный магазин и кондитерская.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-16

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-18

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-20

Тамаре 75 лет. Женщина помнит все модели автобусов, которые ходили по улицам еще в СССР, советует побольше ходить пешком и улыбаться всем вокруг.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-23

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-25

А вот Яна озадачена доступностью мест отдыха для людей в инвалидных колясках. Активно занимается спортом и мечтает, чтобы в Серебрянке появился свой каток.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-28

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-30

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-32

Павел Нехаев:
Акрамя таго, што ёсць дзевяць гісторый, у нас ёсць вельмі класная карта. На гэтай карце каля пяцідзесяці самых розных аб’ектаў.

Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги-35

Иллюстраторы проявили фантазию и добавили к гиду и карте 2 кальки: прошлое и будущее. Чтобы можно было вспомнить, каким был район, или, наоборот, пофантазировать и спроектировать что-то новое.

Путеводитель по району и сам гид-комикс после презентации организаторы передадут во все школы и библиотеки района. Еще пять экземпляров уйдут в минские кафе. В какие именно, пока держат в тайне.

Надежда Царенок:
25 августа у нас было большое мероприятие, где мы анонсировали проект создания путеводителя по Серебрянке, и там же мы искали гидов, которые могли бы включиться в работу вместе с иллюстраторами.

На презентации гида команду проекта поздравили актеры театра «Бусинки», а творческий коллектив клуба «Ровесник» подарил зрителям в зале самое настоящее новогоднее настроение.

# Районы Минска # общество # Надежда Царенок

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