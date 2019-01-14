Участники проекта «Серебрянка. Мой спальный» презентовали гид-комикс по району: рассказываем о героях книги

С августа 2018 года стартовал апгрейд одного из столичных микрорайонов – «Серебрянка. Мой спальный», рассказали в программе «Минск и минчане». Четыре месяца команда урбанистов, художников, архитекторов, администрации района и просто неравнодушных людей трудилась над созданием пока единственного в Беларуси гид-комикса по спальному району.

Еще в ноябре прошлого года ребята делились своими идеями. И вот, наконец, презентовали книгу с альтернативными маршрутами. Ее содержание диктовали во всех смыслах местные жители. Комикс-путеводитель по Серебрянке создают в Минске: «У нас 9 герояў, рознага ўзросту, прафесій. Яны даюць парады, куды схадзіць» Девять героев, двадцать семь часов прогулок и семьдесят небольших реплик – именно столько понадобилось, чтобы рассказать о знаменитом спальнике.

Надежда Царенок, организатор проекта:

Гид-комикс одна из частей большого проекта «Серебрянка. Мой спальный». В январе мы будем презентовать семь эскизов дворовых пространств Серебрянки и предложим людям посмотреть по-новому на пространство района. Самый приоритетный проект по оживлению и благоустройству района будет воплощен в реальность. За это время жители могли сами поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать свою активность.

Например, кататься с горки, рисовать, петь или даже выбивать ковер. А кто-то из горожан, как и Михаил Пенкин, предпочитает прогулки по берегам Свислочи и болота Серебряный Лог. Мужчина стал героем гид-комикса, ведь для него зона комфорта никогда не заканчивалась за дверями квартиры.

Михаил Пенкин, участник проекта:

Нарисовали с дочкой карту, прислали по электронному адресу. Нам позвонили и сказали: пройдитесь по маршруту, который вам нравится, расскажите. Так все и получилось.

На страницах книги – мысли и впечатления совершенно не похожих друг на друга людей, которых сплела воедино любовь к месту, где они родились, выросли и провели большую часть своей жизни. Разный возраст, разные интересы и разные судьбы помогли иллюстраторам и авторам гида передать жизнь в Серебрянке со всех сторон. Павел Нехаев, создатель гид-комикса:

Мы з імі на працягу пары месяцаў гулялі па раёну, размаўлялі, яны расказвалі пра свае любімыя месцы. 18-летняя художница Алена живет в Серебрянке, потому что здесь спокойно и зелено. А ее любимые места – книжный магазин и кондитерская.

Тамаре 75 лет. Женщина помнит все модели автобусов, которые ходили по улицам еще в СССР, советует побольше ходить пешком и улыбаться всем вокруг.

А вот Яна озадачена доступностью мест отдыха для людей в инвалидных колясках. Активно занимается спортом и мечтает, чтобы в Серебрянке появился свой каток.

Павел Нехаев:

Акрамя таго, што ёсць дзевяць гісторый, у нас ёсць вельмі класная карта. На гэтай карце каля пяцідзесяці самых розных аб’ектаў.