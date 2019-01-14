«Нужно, чтобы был заряжен телефон». Зимние советы водителям от ГАИ

Минздрав упростил требования к получению справок для водительского удостоверения. Теперь водители с глухотой смогут даже работать в такси, а беременные женщины – не бояться брать справку для учебы на курсах вождения. Почему назрела необходимость изменить критерии оценки здоровья водителя?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД РБ – Станислав Соловей.

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на авто в сильные морозы. А какие еще советы вы приберегли для водителей?

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД РБ:

Опасно, когда температура – 20-25, когда дизельные машины часто останавливаются на трассе, тогда действительно людям нужна помощь. При таких погодных условиях нужно быть готовым к каким-то нестандартным ситуациям. Нужно, чтобы был заряжен телефон, чтобы можно было позвонить куда-то. Кроме этого, необходимо, направляясь в какие-то дальние поездки позаботится о том, чтобы в баке было топливо. Даже передвигаясь по городу, бывают случаи, когда, например, какое-то мелкое ДТП, есть необходимость восстановиться или поломка, чтобы в машине можно находится с работающим двигателем, чтобы было тепло. Горячее питье, плед – это в принципе все знают, чтобы было комфортно, уютно и тепло в дороге. В случае необходимости с собой взять и воспользоваться.