Графика выездных приёмов граждан в Витебске, Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле

Новости Беларуси. Практика выездных приёмов граждан продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Практика выездных приёмов граждан продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этой неделе встречи с жителями проведут руководители ряда правительственных структур. Так, в среду, 16 января, задать свои вопросы можно будет председателю концерна «Беллегпром».
Приём состоится в Витебском горисполкоме. Встречи также пройдут 17 и 18 января в Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле.