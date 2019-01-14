Графика выездных приёмов граждан в Витебске, Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле

Новости Беларуси. Практика выездных приёмов граждан продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе встречи с жителями проведут руководители ряда правительственных структур. Так, в среду, 16 января, задать свои вопросы можно будет председателю концерна «Беллегпром».