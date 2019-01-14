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Графика выездных приёмов граждан в Витебске, Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле

14 января 2019 09:35
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Новости Беларуси. Практика выездных приёмов граждан продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Графика выездных приёмов граждан в Витебске, Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле-1

На этой неделе встречи с жителями проведут руководители ряда правительственных структур. Так, в среду, 16 января, задать свои вопросы можно будет председателю концерна «Беллегпром».

Графика выездных приёмов граждан в Витебске, Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле-4

Приём состоится в Витебском горисполкоме. Встречи также пройдут 17 и 18 января в Барановичах, Миорах, Кобрине и Гомеле.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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