В кино без очереди. В каких столичных кинотеатрах появились терминалы самообслуживания

Без малого 130 лет решением проблемы «куда сходить вечером?» становятся кинотеатры. Несмотря на свой почтенный возраст, эта индустрия не перестает развиваться и каждый раз удивлять поклонников новыми техно-фишками. Здесь и трехмерное изображение, и кресла-кровати, а теперь и электронные билетные терминалы. Вот уже несколько недель эти желтые металлические кассиры упрощают жизнь сотрудникам и гостям столичных кинотеатров «Беларусь» и «Аврора».

Отечественная разработка мало чем отличается от привычных билетных терминалов. Пользователь выбирает фильм, дату сеанса, время и место в зрительном зале. Пара кликов, оплата пластиковой картой и доступ к широкому экрану и новым впечатлениям открыт.

На создание молчаливого помощника и его программного обеспечения у разработчиков ушел примерно год. Самая главная задача техники – разгрузить кинотеатр от очередей. По традиции самые длинные шеренги гостей образуются в дни премьер и на выходных.

Наталья Романовская, заместитель директора кинотеатра «Беларусь»:

Он пережил бурное время новогодних праздников и показал себя достойно. Сбоев никаких в работе не было.

Однако терминал примет далеко не каждого гостя – техника понимает язык только электронных денег, а потому всем, кто рассчитывается наличными, придется пройти к старым добрым кассам. Впрочем, назвать это упущением сложно. Несмотря на понятный интерфейс, владельцы пластиковых карт нередко подходят к устройству и тут же меняют маршрут в сторону продавцов билетов. Видимо, живое общение все еще в приоритете.