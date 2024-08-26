Вадим Елфимов: «Теледебаты Трампа с Байденом и стали самоубийством последнего»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Джо Байден любил представляться так: «Я – муж Джилл Байден». Правда, пару раз он ошибся и сказал: «Я – муж Камалы Харрис». Но Камала не его жена, она его вице-президент, но и на этой сугубо чиновной стезе Байдена подстерегала ловушка. Он как-то представил на митинге свою ближайшую подчиненную: «Камала Харрис, президент Соединенных Штатов». В общем, сам себе накаркал! Уж лучше бы спутал ее со своей первой леди – глядишь, и пошел бы на второй срок.



А Камала смеялась. Не зря ее зовут хохотушкой. Хохотала она и в Чикаго! Чикаго – это родина американской мафии. Чикаго – это название американской джаз-рок-группы. Чикаго – это город ветров, где нет ветров. Чикаго расположен на берегу озера Мичиган, где когда-то жило очень много индейцев. Теперь там живет очень много мигрантов. Поэтому именно там, в Чикаго, три дня назад Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. На съезде этой партии в Чикаго. Вот почему невольно вспоминается знаменитый фильм-комедия «В джазе только девушки» и фраза оттуда: «Я ненавижу Чикаго!» Или как там точно?



Так кто же она такая, Камала Харрис? Верхушка Демпартии меняет кандидатов как перчатки, хотя это и беспрецедентный случай. До сих пор кандидатов подменяли только в связи с их убийством. Впрочем, теледебаты Трампа с Байденом и стали самоубийством последнего. И чтобы они не стали самоубийством всей Демократической партии нашли того, кто не мог отвертеться от кандидатства – вице-президента Камалу Харрис. Харрис состоит в браке, но у нее никогда не было детей. Похоже, это сознательный выбор, судя потому, что в Калифорнии, где она служила прокурором, она прославилась тем, то сажала родителей на реальные сроки в тюрьму за то, что те пытались воспитывать своих нерадивых отпрысков. Согласно оценкам Forbes USA, совокупное состояние Харрис и Эмхоффа, в прошлом успешного юриста в сфере развлечений из Лос-Анджелеса, составляет около 8 миллионов долларов. Она не афроамериканка, как многие ее представляют, но она цветная. Она дочь выходца с Ямайки и эмигрантки из Индии.