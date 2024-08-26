Витебск присоединился к благотворительной акции «Соберём детей в школу». Сделать пожертвование можно и переводом

Масштабная благотворительная кампания «Соберем детей в школу» проходит в Беларуси. Большую и добрую задачу помочь подготовиться к занятиям ребятам с инвалидностью, из многодетных и семей, находящихся в социально опасном положении, вместе с жителями северного региона решают волонтеры Красного Креста, в том числе старшеклассники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торговых объектах Витебска открыты сразу несколько локаций по сбору средств и канцелярских принадлежностей. Тетради, альбомы, карандаши, пластилин, ручки – все, что может пригодиться школьнику, неравнодушные оставляют в большой корзине, а банкноты и монеты – в ящике-копилке. Здесь же размещен QR-код, сделать пожертвование можно переводом. Такой подход во время акции в областном центре используют впервые. Обувь, одежду и канцтовары также принимают в городской организации Красного Креста. А представителям бизнеса предлагают организовать сбор внутри своих компаний или оказать спонсорскую помощь.

Алеся Косарева, председатель Витебской городской организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста»:

В организацию Красного Креста обратились более 60 заявителей, которым необходимо оказать помощь при сборе детей в школу. Хотя акция стартовала совсем недавно, в Витебской области уже с собрано и передано нуждающимся 92 «рюкзака мечты». Также Красный Крест закупил и передал 43 пары обуви для детей из ДНР.