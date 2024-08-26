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Летняя школа ткачества завершила свою работу в Лиде

26 августа 2024 07:22
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Сохранить и передать будущим поколениям. В Лиде завершила работу летняя школа ткачества. Участники обучались уникальной технике древнего ремесла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летняя школа ткачества завершила свою работу в Лиде-2

Опытные и начинающие рукодельницы осваивали бело-узористое ткачество Понеманья, которое является элементом нематериального культурного наследия. Занятия прошли в Лидском отделе ремесел и традиционной культуры. Секретами с гостями делилась народный мастер Валентина Сильванович.

Летняя школа ткачества завершила свою работу в Лиде-4

Валентина Сильванович, народный мастер Беларуси, мастер Лидского отдела ремесел и традиционной культуры:
Тое пакаленне, якое ткала, ужо, скажам так, адышло. Наша пакаленне гэта яшчэ бачыла, а моладзь наогул станкоў не бачыла. Таму людзям цікава, каб гэта наша спадчына засталася і далейшаму нашаму пакаленню, будучым, моладзі.

Летняя школа ткачества завершила свою работу в Лиде-6

Наталья Ярмолинская, владелица текстильной студии (Минск):
Сапраўды гэтая тэхніка ўнікальная, і носьбітаў практычна няма. Яе аднавілі практычна з нуля ў Лідскім доме рамёстваў, і вельмі прыемна навучацца ад прамых пераемнікаў. Таму што гэта тэхніка больш нідзе не апісана і не зафіксавана.

Летняя школа ткачества завершила свою работу в Лиде-8

В летней школе ткачества мастерицы познакомились также с народными костюмами, посетили выставку традиционных ремесел и побывали на спектакле кукольного театра «Батлейка».

# Хобби

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