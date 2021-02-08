«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?
Школьные конфликты – обычное дело, ведь максимальное количество разногласий приходится именно на подростковый возраст. Они возникают из-за успехов в учебе, поведения и даже одежды. И если не разрешить спор вовремя, градус эмоций будет только нарастать.
Илона Островская, руководитель центра юристов и медиаторов, учредитель частной школы:
Одним из профессиональных и лучших, на мой взгляд, способов разрешения данных конфликтов является медиация. В рамках данной процедуры мы обучаем детей способу примирения, находим точки соприкосновения в различных конфликтных ситуациях. Зачастую медиация может разрешить неразрешимые споры.
Проект школьной медиации стартовал в 2015 году, тогда он развивался на базе девяти школ и двух колледжей. Сейчас эти службы работают уже более чем в 60 учреждениях Беларуси.
Илона Островская:
Профессиональный медиатор, конечно, заканчивает изначально курсы медиации, проходит обучение, после чего в соответствии с действующим законодательством получает лицензию медиатора. Только после этого он вправе самостоятельно проводить медиацию либо обучать учеников, готовить их как школьников-медиаторов, которые среди своего коллектива регулируют конфликты.
Главная цель – превратить школу в место, где каждый будет выслушан и услышан. А также предложит свой вариант решения конфликта. Обучиться медиативным технологиям могут и школьники.
Илона Островская:
В процессе медиации участвуют сами школьники, но чтобы школьники могли участвовать, профессиональный медиатор их обучает. Ребята проходят определенное обучение, получают сертификаты, подписывают соглашение конфиденциальности. После этого они имеют право проводить школьную медиацию. Это полезно и для школьников, и очень хорошо воспринимается в коллективах школьных. Это очень эффективно, это нужно взрослым или руководителям школы, педагогам, которые ранее разрешали конфликтные ситуации. Было иногда сложно получить от ребенка информацию, почему произошел конфликт, то есть глубину этого конфликта, суть конфликта. Зачастую получали информацию поверхностно. Но когда конфликт разрешается профессиональным медиатором или школьником подготовленным, есть определенные инструменты, как этот конфликт должен разрешаться.
Создание в школе собственной службы примирения и общение в дружеской обстановке создадут чувство безопасности, где каждый может высказать свою точку зрения.