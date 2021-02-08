Прямой эфир

«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?

08 февраля 2021 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Школьные конфликты – обычное дело, ведь максимальное количество разногласий приходится именно на подростковый возраст. Они возникают из-за успехов в учебе, поведения и даже одежды. И если не разрешить спор вовремя, градус эмоций будет только нарастать.  

«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?-1

Илона Островская, руководитель центра юристов и медиаторов, учредитель частной школы:  
Одним из профессиональных и лучших, на мой взгляд, способов разрешения данных конфликтов является медиация. В рамках данной процедуры мы обучаем детей способу примирения, находим точки соприкосновения в различных конфликтных ситуациях. Зачастую медиация может разрешить неразрешимые споры.  

Проект школьной медиации стартовал в 2015 году, тогда он развивался на базе девяти школ и двух колледжей. Сейчас эти службы работают уже более чем в 60 учреждениях Беларуси.  

«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?-4

Илона Островская:  
Профессиональный медиатор, конечно, заканчивает изначально курсы медиации, проходит обучение, после чего в соответствии с действующим законодательством получает лицензию медиатора. Только после этого он вправе самостоятельно проводить медиацию либо обучать учеников, готовить их как школьников-медиаторов, которые среди своего коллектива регулируют конфликты.  

«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?-7

Главная цель – превратить школу в место, где каждый будет выслушан и услышан. А также предложит свой вариант решения конфликта. Обучиться медиативным технологиям могут и школьники.  

«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?-10

Илона Островская:  
В процессе медиации участвуют сами школьники, но чтобы школьники могли участвовать, профессиональный медиатор их обучает. Ребята проходят определенное обучение, получают сертификаты, подписывают соглашение конфиденциальности. После этого они имеют право проводить школьную медиацию. Это полезно и для школьников, и очень хорошо воспринимается в коллективах школьных. Это очень эффективно, это нужно взрослым или руководителям школы, педагогам, которые ранее разрешали конфликтные ситуации. Было иногда сложно получить от ребенка информацию, почему произошел конфликт, то есть глубину этого конфликта, суть конфликта. Зачастую получали информацию поверхностно. Но когда конфликт разрешается профессиональным медиатором или школьником подготовленным, есть определенные инструменты, как этот конфликт должен разрешаться.  

Создание в школе собственной службы примирения и общение в дружеской обстановке создадут чувство безопасности, где каждый может высказать свою точку зрения.  

# Образование в Беларуси # общество # Вера Позняк # Илона Островская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не сравнивайте своего партнёра с другими». Как сохранить тёплые отношения надолго?
08 февраля 2021 09:35

«Не сравнивайте своего партнёра с другими». Как сохранить тёплые отношения надолго?

В Беларуси на 9 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Будет сильный снег и порывистый ветер
08 февраля 2021 09:26

В Беларуси на 9 февраля объявили оранжевый уровень опасности. Будет сильный снег и порывистый ветер

«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп
08 февраля 2021 07:55

«Колёса стальные, им около ста лет». Белорус создаёт мотоциклы в честь российских рок-групп