«Можем разрешить неразрешимые споры». Зачем современным школам медиаторы?

Школьные конфликты – обычное дело, ведь максимальное количество разногласий приходится именно на подростковый возраст. Они возникают из-за успехов в учебе, поведения и даже одежды. И если не разрешить спор вовремя, градус эмоций будет только нарастать.

Илона Островская, руководитель центра юристов и медиаторов, учредитель частной школы:

Одним из профессиональных и лучших, на мой взгляд, способов разрешения данных конфликтов является медиация. В рамках данной процедуры мы обучаем детей способу примирения, находим точки соприкосновения в различных конфликтных ситуациях. Зачастую медиация может разрешить неразрешимые споры. Проект школьной медиации стартовал в 2015 году, тогда он развивался на базе девяти школ и двух колледжей. Сейчас эти службы работают уже более чем в 60 учреждениях Беларуси.

Илона Островская:

Профессиональный медиатор, конечно, заканчивает изначально курсы медиации, проходит обучение, после чего в соответствии с действующим законодательством получает лицензию медиатора. Только после этого он вправе самостоятельно проводить медиацию либо обучать учеников, готовить их как школьников-медиаторов, которые среди своего коллектива регулируют конфликты.

Главная цель – превратить школу в место, где каждый будет выслушан и услышан. А также предложит свой вариант решения конфликта. Обучиться медиативным технологиям могут и школьники.