Участковый врач-педиатр детской поликлиники Минска: Зарплата хорошая

Начиная с этого года в белорусские лечучреждения придет в полтора раза больше молодых специалистов. Об этом позаботились еще в 2006 году, когда увеличили набор абитуриентов.

Пока Ольга Васильевна ведет прием в поликлинике, ее коллега — молодой специалист — Светлана Александровна спешит на вызов. Большой участок и ответственная работа. Но Светлана Найдина в выборе профессии, признается, не ошиблась. Отремонтированный кабинет, достойный заработок, сейчас она готовит документы на строительство жилья.

Светлана Найдина, участковый врач-педиатр УЗ «19-я городская детская поликлиника»:

Зарплата хорошая: 50% — за контракт, плюс 90 — за «участковость».

66 врачей и 95 медсестер — практически стандартный комплект столичной детской поликлиники. Острого недостатка кадров здесь не испытывают.

Ирина Романенко, заведующая УЗ «19-я городская детская поликлинника»:

Укомплектованность специалистами с высшим образованием составляет 96%, укомплектованность специалистами среднего звена — 95%.

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

С увеличением приема мы не почувствовали снижения качественного состава первокурсников. Проходной балл на все факультеты остается довольно высоким.

Проблемы жилья для медработников в регионах решают местные исполкомы.

Сергей Сычик, начальник Управления кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сегодня у нас нет организации здравоохранения сельского звена, в которой не было бы врачей. Медицинская помощь оказывается по всем направлениям, которые возможны на районном уровне.

За последние два года больше всего молодых врачей пришли работать в поликлиники и больницы Минска. В настоящее время активно укомплектовывают медперсоналом Минскую и Брестскую области. В Минздраве уверены, что к 2013 году кадровую потребность в медперсонале решат по всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».