Убирать Минск в снегопады будет более 700 единиц спецтехники
Новости Беларуси. Также готовы к работе 800 уборщиков территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вывозить снег будут на 9 специальных площадок и снегоплавильный пункт. В 2019 году для уборки дорожники вооружились техническими новинками.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Ремавтодор Мингорисполкома»:
В 2019 году приобретена спецтехника. Это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, погрузчики, тракторы на базе МТЗ-82 и 420.
Подготовлено 58 тысяч тонн песчано-соляной смеси и другие реагенты. Также специалисты ищут способ снизить их негативный эффект на экологию. На некоторых участках внесены специальные бактерии, которые должны уберечь деревья и растения. Результат эксперимента будет известен через год.