Убирать Минск в снегопады будет более 700 единиц спецтехники

Новости Беларуси. Также готовы к работе 800 уборщиков территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вывозить снег будут на 9 специальных площадок и снегоплавильный пункт. В 2019 году для уборки дорожники вооружились техническими новинками.

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Ремавтодор Мингорисполкома»:

В 2019 году приобретена спецтехника. Это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, погрузчики, тракторы на базе МТЗ-82 и 420.