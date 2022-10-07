«У соседнего дома есть парковка». Минчане жалуются, что у них отобрали места для автомобилей

Новости Беларуси. Проблема с нехваткой парковочных мест в столице не новая: в центре во многих местах уже запрещено оставлять автомобиль, а в спальных районах излюбленные места водителей – зеленые зоны и тротуары, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Конечно, можно обвинять автомобилистов в нарушении ПДД, но не стоит забывать, что удобная инфраструктура парковок есть далеко не во всех районах Минска. Столице досталась в наследство советская застройка, которая такой нагрузки не предполагала. Строить платные парковки стали не так давно, а до этого о проблеме практически не думали, следуя старым нормам. При этом у каждого третьего жителя столицы сегодня есть автомобиль. В городе зарегистрировано более 800 тысяч машин, и каждую нужно где-то припарковать. А это занятие порой превращается в настоящий квест.

Выжить любой ценой. Причем, выжить – от слова избавиться… Настоящая война вот уже несколько лет ведется между автовладельцами дома № 47 на столичной улице Ольшевского. Жителям приходится бороться за парковочные места в их дворе. Точнее, за их отсутствие. Одних ужасает, что из-за буквально натыканных авто невозможно пройти по тротуару, другие возмущены отсутствием парковки как таковой и сетуют, что неудобно оставлять машину в сотнях метрах от дома. А с недавних пор каждая парковка у дома на Ольшевского превращается в охоту за кусок асфальта.

Почему одним за стоянку на тротуаре не грозит эвакуация и штраф, а у других аналогичный проезд ограничили бетонными конструкциями? Попробуем разобраться. Тротуар или парковка? Автовладельцы с улицы Ольшевского до недавнего времени регулярно парковали свои машины прямо возле собственного дома. И с такой же регулярностью получали штрафы за стоянку. Речь идет о территории возле столичной пятиэтажки под № 47. Здание и проезжую часть разделяют два тротуара, один из которых и заменял местным стоянку.

Валентина Хорунжа, местная жительница:

Приехал эвакуатор, машину эвакуировали. Я заплатила большой штраф за пенсию, которая 450 рублей (получила за всю жизнь, работая учителем). Я заплатила большой штраф, плюс еще за стоянку. Как вы думаете, это очень приятно? Однако вопреки такой нерадужной перспективе лишиться вмиг своих кровно нажитых люди до последнего продолжали ставить машины. Ведь по словам самих автомобилистов, выбор у них невелик. Но уже сегодня эвакуатор местным водителям не грозит. Место, где раньше можно было найти стойло для железного коня, огородили полусферами и бетонными столбиками. С такими новыми правилами парковки жильцы дома № 47 категорически не согласны.

Наталья Крючковская, местная жительница:

У меня отец в свое время работал в «Ремавтодоре». Он даже у ГАИ спрашивал, это был местный проезд. Вот тут стояли бордюры, как на дороге. Когда они делали тяп-ляп вот этот ремонт, они все сравняли и сейчас мотивируют это тем, что это бордюры пешеходные, это не дорожные, поэтому это тротуар для пешеходов. Я разговаривала с главным инженером «Ремавтодора Фрунзенского района», он сказал, что да, я знаю вашу проблему, я приезжал и сам видел, но у меня есть бумага сверху.

Там взяли, сделали, предыдущий дом сделали, так уберите эти кусты и сделайте нам такое. Наталья Крючковская:

В 51-м доме там, на углу, они даже отдельно вырезали и сделали стоянку, потому что там нет сквозного проезда, а у нас вообще ничего нет. Здесь занимает этот дом, там занимает магазин стоянку. Где? Даже подъехать разгрузиться, мебель или еще что, об этом никто не думает.

За примером далеко ходить не приходится. Всего несколько дней назад Валентина Хорунжа столкнулась с подобной проблемой. Женщина заказала доставку мебели. Вдобавок ко всему пенсионерка выслушала от курьера тонну недовольства, ведь грузовик с товаром смог припарковаться только на дороге. Но это еще полбеды. Куда ужаснее, говорят местные, что ни пройти, ни проехать не могут пожарная и скорая. А ведь как минимум половина жильцов дома перешагнула пенсионный возраст.

– Ни скорая не подъедет, ничего, больных просто на руках выносят.

– Вот у меня соседка, напротив меня, инвалид первой группы. За ней приезжала социальная помощь, вот здесь стояла машина, а оттуда ее везли сюда. Разве это можно? Пожилой человек. Больше всего жильцов дома № 47 возмущает тот факт, что в четырех соседних пятиэтажках, расположенных вдоль дороги, на идентичных проездах автомобили паркуются как ни в чем не бывало. Ни тебе столбиков, ни каких-либо ограждений. Местные сетуют: все что у них осталось, так это стоянка на 10 мест. Да и ту приходится делить с жильцами соседних домов и общежитий или еще похуже – отвоевывать у заезжих водителей. Места катастрофически не хватает. Как альтернативу решению проблемы возмущенные жильцы предлагают оборудовать стоянку за домом. Там и места хватает, и подземные коммуникации не мешают.

Евгений Ярош, местный житель:

Когда-то давно еще мы жаловались. Нам объясняли, что там идут трубы, там нельзя копать и ничего нельзя сделать. А вот здесь когда-то, в моем детстве, была площадка детская. Сейчас вы видите – ничего нет. Тут был маленький стадион, и все, что от него осталось, это гравий минимально. На данный момент все пустует, можно спокойно сделать нам стоянку. Со своей проблемой минчане уже не единожды обращались в различные инстанции. Звонили, ходили на прием, исписали не одну пачку бумаг, но, как говорится, воз и ныне там.

Евгений Ярош:

Просто в соседнем доме сделали парковку пару лет назад, а у нас ничего не меняется. Сколько раз писали, жаловались, это бесполезно. Писали в ГАИ, ЖРЭО, Администрацию Президента и Фрунзенского района. «Нет средств, этот тротуар предназначен для пешеходов, мы не можем ничего сделать».

Наталья Крючковская:

Даже когда администрация была здесь, они сказали, что это дорожка для велосипедистов и самокатчиков. Где она обозначена? Здесь ее нет. Хорошо, наблюдаю, сидела в машине. Едет самокатчик. Он здесь заскакивает и переезжает на тот тротуар. По этому тротуару он не едет, но мы мешаем всем. Согласно пункту 2.72. Правил дорожного движения, тротуар – элемент дороги, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном, предназначенный для движения пешеходов и велосипедистов. А согласно пункту 84, движение по тротуару допускается лишь для транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах, а также других транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у обочин, тротуаров, велосипедных, пешеходных дорожек, дорожек для всадников или пешеходных зон, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность дорожного движения.

К слову, о безопасности. Несколько лет назад здесь уже устанавливали ограничители движения. Правда, как говорят сами местные, долго они не просуществовали. Три недели – и архитектурные конструкции снесли сами же рабочие. Причины таких реноваций неизвестны обитателям двора до сих пор. Вот и сейчас люди не теряют надежды, что их мольбы и просьбы об удобной парковке будут услышаны. Поэтому продолжают писать письма с просьбой о помощи во всевозможные инстанции.