«Можно реализовать за полгода». Как в администрации Фрунзенского района видят решение проблемы с парковкой?

Новости Беларуси. Проблема с нехваткой парковочных мест в столице не новая: в центре во многих местах уже запрещено оставлять автомобиль, а в спальных районах излюбленные места водителей – зеленые зоны и тротуары, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. В документе черным по белому написано: строительство новых парковочных мест на данном участке не предусмотрено. Однако решение проблемы есть и не одно. Их нашей съемочной группе озвучил первый заместитель главы администрации Фрунзенского района.

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Мы предложили несколько вариантов. Во-первых, это стоянки существующие, как государственные, так и частные, сегодня они заполнены на 50-60 %. Вполне социальные тарифы – от 30 до 49 рублей. Можно оставить на месяц автомобиль. А второй вариант – так как это группа граждан, объединенных одной целью, можно создать потребительский кооператив и получить временный земельный участок для устройства временной охраняемой автостоянки. Грубо говоря, это будет асфальтовое покрытие, шлагбаум, ограждение, система видеонаблюдения. Можно рассмотреть вопрос с нашим участием, прежде всего это генплан и возможность устройства на той или иной территории. Дальше создание юридического лица, обращение в Мингорисполком за предоставлением временного земельного участка, дальше получение разрешения на разработку проектно-сметной документации и само строительство. При желании все это можно реализовать за полгода.

Жильцы, может, и не против организоваться и построить собственную парковку с нуля. Вот только все же дешевле, считают они, поставить знак на уже существующем тротуаре и парковаться, как раньше. Тем более, что в соседнем доме на таком же тротуаре даже без знака машины спокойно паркуются.

Наталья Крючковская, местная жительница:

Если здесь поставить бордюры, дорожные бордюры и сделать это как местный проезд, вот как в 49-м доме. У них же стоят дорожные бордюры. Получается местный проезд. Это гораздо дешевле, чем оборудовать стоянку. Администрация мотивирует чем? Что мы просим стоянку автомобильную. А земля – это собственность города, то есть государства, а не наша собственность. У них нет денег оборудовать стоянку. Мы не просим этого, вы хотя бы сделайте так, чтобы это был местный проезд. И у ГАИ тогда к нам будет меньше претензий. В администрации дали объяснение и этому удивительному автомобильному явлению. И заверили, что меньше претензий не будет.