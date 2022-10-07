Дзермант: «Украину бросили в топку ради западных амбиций и страха потерять своё положение»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Смыслы» с Алексеем Дзермантом.

Алексей Дзермант, политолог:

Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Ключевым событием недели было очень важное совещание руководства всего силового блока с участием Президента. Вопросы безопасности сегодня в связи со сложной военно-политической обстановкой вокруг нашей страны в приоритете. Президент по-военному четко и прямо обозначил все те вызовы и угрозы, которые сейчас стоят перед Беларусью, при этом развеяв все паникерские настроения и необоснованные тревоги: никакой мобилизации не будет, в настоящее время сил и средств у нас достаточно для реагирования на эти угрозы. «Мы этого не прячем». Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации в Украине

Алексей Дзермант:

При этом, конечно, нам всем важно ясно понимать, откуда исходят эти угрозы, что они собой представляет. Во-первых, это большая группировка войск НАТО в Польше и Литве прямо у наших границ. И наша задача не дать ей застать нас врасплох, не позволить угрожать ей России, или, как говорил Президент, «не дать ударить русским в спину». Это основная задача белорусской армии на западных рубежах Союзного государства – сдерживание и предотвращение открытия второго фронта против России. Видим мы и военные приготовления с украинской стороны, то, что происходит на южной границе, в том числе 15-тысячную группировку войск на границе и усиление разведывательной деятельности со стороны киевского режима. Также Президент обратил внимание на активность беглой оппозиции, которая уже приступила к формированию вооруженных отрядов для дестабилизации ситуации в Беларуси. Очевидно, что их хозяева готовятся к возможной атаке против нас с использованием гибридных методов войны. «2020 год, Беларусь – один к одному». Лукашенко прокомментировал протесты против мобилизации в России. Подробнее здесь.

Алексей Дзермант:

В этой ситуации крайне важно держать порох сухим, понимать планы наших противников, учитывать опыт и ошибки наших союзников. Именно поэтому Александр Лукашенко говорит о том, что нужно аккуратно сверять списки в военкомантах, постоянно модернизировать армию, оперативно реагировать на все новые возникающие вызовы. Нужно быть готовым ко всему. Александр Лукашенко ответил на вопросы по поводу нашего участия в специальной военной операции в Украине. Наших военных там нет и не будет. Мы помогаем России в рамках союзнических обязательств совершенно иным способом: охраняем западную и южную границы, размещаем необходимое нам для этого российское оружие на своей территории, лечим, обеспечиваем тыловое прикрытие. Но и беженцам из Украины тоже помогаем, потому что это наши люди, они даже уравнены в основных социальных правах с гражданами Беларуси, чтобы могли получить эту помощь на достойном уровне. И это очень важно – не забывать о родных, близких людях, страдающих от боевых действий, наш долг – помогать им и спасать от войны. Крайне важно, что руководство нашей страны очень четко понимает причины и цели, из-за которых начался этот конфликт. Они заключаются в том, что Запад и США в частности хотят устранить Россию и ее союзников из международной политики и экономики, фактически уничтожить их, чтобы подобраться к Китаю и продолжать господствовать в мире, как им заблагорассудится.