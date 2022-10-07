Дзермант: «Украину бросили в топку ради западных амбиций и страха потерять своё положение»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Смыслы» с Алексеем Дзермантом.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Смыслы» с Алексеем Дзермантом.
Алексей Дзермант, политолог:
Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Ключевым событием недели было очень важное совещание руководства всего силового блока с участием Президента. Вопросы безопасности сегодня в связи со сложной военно-политической обстановкой вокруг нашей страны в приоритете. Президент по-военному четко и прямо обозначил все те вызовы и угрозы, которые сейчас стоят перед Беларусью, при этом развеяв все паникерские настроения и необоснованные тревоги: никакой мобилизации не будет, в настоящее время сил и средств у нас достаточно для реагирования на эти угрозы.
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Алексей Дзермант:
При этом, конечно, нам всем важно ясно понимать, откуда исходят эти угрозы, что они собой представляет. Во-первых, это большая группировка войск НАТО в Польше и Литве прямо у наших границ. И наша задача не дать ей застать нас врасплох, не позволить угрожать ей России, или, как говорил Президент, «не дать ударить русским в спину». Это основная задача белорусской армии на западных рубежах Союзного государства – сдерживание и предотвращение открытия второго фронта против России.
Видим мы и военные приготовления с украинской стороны, то, что происходит на южной границе, в том числе 15-тысячную группировку войск на границе и усиление разведывательной деятельности со стороны киевского режима.
Также Президент обратил внимание на активность беглой оппозиции, которая уже приступила к формированию вооруженных отрядов для дестабилизации ситуации в Беларуси. Очевидно, что их хозяева готовятся к возможной атаке против нас с использованием гибридных методов войны.
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Алексей Дзермант:
В этой ситуации крайне важно держать порох сухим, понимать планы наших противников, учитывать опыт и ошибки наших союзников. Именно поэтому Александр Лукашенко говорит о том, что нужно аккуратно сверять списки в военкомантах, постоянно модернизировать армию, оперативно реагировать на все новые возникающие вызовы. Нужно быть готовым ко всему.
Александр Лукашенко ответил на вопросы по поводу нашего участия в специальной военной операции в Украине. Наших военных там нет и не будет. Мы помогаем России в рамках союзнических обязательств совершенно иным способом: охраняем западную и южную границы, размещаем необходимое нам для этого российское оружие на своей территории, лечим, обеспечиваем тыловое прикрытие.
Но и беженцам из Украины тоже помогаем, потому что это наши люди, они даже уравнены в основных социальных правах с гражданами Беларуси, чтобы могли получить эту помощь на достойном уровне. И это очень важно – не забывать о родных, близких людях, страдающих от боевых действий, наш долг – помогать им и спасать от войны.
Крайне важно, что руководство нашей страны очень четко понимает причины и цели, из-за которых начался этот конфликт. Они заключаются в том, что Запад и США в частности хотят устранить Россию и ее союзников из международной политики и экономики, фактически уничтожить их, чтобы подобраться к Китаю и продолжать господствовать в мире, как им заблагорассудится.
Алексей Дзермант:
Украину бросили в топку ради западных амбиций и страха потерять свое положение. Не нужно иметь иллюзий об их намерениях в отношении нашей страны. Мы давно у них как кость в горле своей по-настоящему независимой политикой. Мы альтернатива их несправедливому миропорядку и пример для других, как можно самостоятельно развиваться.
Поэтому нас, Беларусь и Россию, рассматривают как одно целое, то, что мешает Западу господствовать и навязывать свою власть. Поэтому Союзное государство Беларуси и России – это еще и важнейший фактор формирования более справедливого, многополярного мира. Возникновение этого мира не будет быстрым, наверняка понадобятся десятилетия, чтобы он прочно установился, и он будет болезненным, с конфликтами в разных частях мира. Но этот мир будет неизбежным, и наша задача – выстоять сейчас, победить вирус нацизма и национализма, охвативший наших братьев и соседей, защитить нашу веру, идеалы и ценности, которые хотят уничтожить вместе с нами. Мы прекрасно понимаем, за что идет борьба, и потому знаем, что у нас нет иной возможности, кроме как победить в ней.