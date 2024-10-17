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Благодаря тесту ДНК малыш-сирота обрёл отца

17 октября 2024 06:50
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Благодаря тесту ДНК малыш-сирота обрел отца. Трогательная история развернулась в стенах управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря тесту ДНК малыш-сирота обрёл отца-2

В лабораторию обратился мужчина с нетипичным мотивом. Он хотел проверить, является ли двухлетний мальчик его сыном. Дело в том, что мать ребенка, с которой заявитель встречался несколько лет назад, трагически погибла, мальчик остался круглой сиротой. Мужчина предположил, что может являться родным отцом малыша. И экспертиза это подтвердила.

Благодаря тесту ДНК малыш-сирота обрёл отца-4

Сергей Аранович, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области:
Для подтверждения или исключения отцовства была проведена генетическая экспертиза, которая на сегодняшний момент является наиболее достоверной научно-обоснованной основой, чтобы сделать выводы о наличии биологических связей, родственных связей, или тест ДНК. В данном случае мы исследовали биологические образцы крови и слюны, которые были отобраны у ребенка и у предполагаемого отца. И в результате двух независимо проведенных опытов было получено подтверждение тому, что данный мужчина может являться биологическим отцом этого ребенка.

Счастливый новоиспеченный отец забрал ребенка в свой дом. Эксперты говорят, этот случай еще раз подтверждает важность генетических исследований не только в процессуальной деятельности, но и в судьбах простых людей. 

# Брак и семья

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