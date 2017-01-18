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У православных – Крещенский сочельник

18 января 2017 07:30
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Новости Беларуси. Крещенский сочельник отмечают 18 января православные верующие. Согласно традиции этот день является постным. Как и в канун Рождества, поститься следует до первой звезды.

В эти дни верующие кропят крещенской водой свои дома, священники освящают водоемы. Считается, что снег, собранный в крещенский вечер, исцеляет недуги.

18 января по всей стране начнется чин великого освящения воды. А с наступлением сумерек придет время для еще одной крещенской традиции – купания в проруби, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Церковные праздники

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