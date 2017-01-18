Аспирантка из Витебска изобрела технологию диагностики заболеваний зубов

Новости Беларуси. Перспективные разработки в Год науки. Молодая аспирантка из Витебска Наталья Колчанова изобрела новейшую технологию диагностики периодонтита. С ее помощью врач может определить тяжесть заболевания на основании данных слюны пациентов. С учетом рентгена, конечно.

Научную разработку уже взяли на вооружение в Витебском государственном медицинском университете и областной стоматологической поликлинике. За перспективный метод диагностики доктор получила президентскую стипендию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Колчанова, аспирант Витебского государственного медицинского университета:

Это очень важно, так как это дает возможность правильно диагностировать патологию, затем выбрать адекватные методы лечения индивидуально для каждого пациента. И в конечном итоге это и улучшит прогнозы лечения, и повысит качество жизни пациентов.