«У нас покупается всё». Прошлись по магазинам и узнали, сколько стоят школьные товары

Новости Беларуси. В Минской области начался сезон школьных базаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические ярмарки работают в каждом райцентре, всего 55 точек. Школьникам предлагают широкий ассортимент товаров. Активно готовятся к новому учебному году и в Жодино. Подробности в материале Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Лето подходит к концу и школьная пора не за горами. Самое время выбраться на шопинг и приобрести все необходимое к новому учебному году. Что предлагает торговля, и по чем нынче собраться?

Большой выбор канцелярии, рюкзаков, школьной одежды и обуви – все это можно найти сейчас в любом универмаге Минской области. Так, свой шоппинг в Жодино мы начнем с отдела культтоваров. Пластилин, краски, карандаши, тетради с разным дизайном, письменные принадлежности и в целом все необходимое для полноценной работы в новом учебном году. Цены варьируются от 20 копеек до 6 рублей.

Светлана Макейчик, заведующая секцией универмага:

Мы здесь работаем очень давно, уже знаем ассортимент, поэтому у нас покупается все: и пластилин, и ручки, и карандаши, и альбомы, и фломастеры. И на широкий ассортимент тетради для старших и младших классов.