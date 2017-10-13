У нас не было своих детей, а мы хотели большую семью: в Вилейском районе пара вырастила 10 приемных детей
Новости Беларуси. 10 приемных детей вырастила жительница Вилейского района Наталья Девяткова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
14 лет назад Наталья и ее муж Иван взяли к себе двоих детей из приюта.
Это так вдохновило жителей агрогородка Лыцевичи, что позже они взяли в свою семью еще 8 сирот. Семеро из них уже вышли во взрослую жизнь и поступили в престижные вузы. Сейчас в доме Девятковых трое мальчишек.
Наталья Девяткова:
У нас не было своих детей, а мы хотели большую семью. В итоге получилось то, что получилось. Дети подрастали, друг другу помогали, нам помогали. И теперь помогают. Мы ждем, по-другому не может быть, потому что мы все вместе, одна семья.
Сейчас в Вилейском районе 38 приемных семей, 42 попечительские и один детский дом семейного типа. Все поощряет государство, помогает в решении жилищных и бытовых проблем.
Татьяна Волынец, методист отдела образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома:
В Вилейском районе мы особое внимание уделяем устройству детей именно на семейные формы воспитания, что дает возможность ребенку получить положительный опыт семейной жизни.
Начиная с 2014 года у нас отсутствуют факты помещения детей на воспитание в дома ребенка либо в интернатные учреждения.