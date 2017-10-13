У нас не было своих детей, а мы хотели большую семью: в Вилейском районе пара вырастила 10 приемных детей

Это так вдохновило жителей агрогородка Лыцевичи, что позже они взяли в свою семью еще 8 сирот. Семеро из них уже вышли во взрослую жизнь и поступили в престижные вузы. Сейчас в доме Девятковых трое мальчишек.

14 лет назад Наталья и ее муж Иван взяли к себе двоих детей из приюта.

Наталья Девяткова:

У нас не было своих детей, а мы хотели большую семью. В итоге получилось то, что получилось. Дети подрастали, друг другу помогали, нам помогали. И теперь помогают. Мы ждем, по-другому не может быть, потому что мы все вместе, одна семья.

Сейчас в Вилейском районе 38 приемных семей, 42 попечительские и один детский дом семейного типа. Все поощряет государство, помогает в решении жилищных и бытовых проблем.