«У нас кругом итальянское оборудование». Вот как делают плитку на «Берёзастройматериалы»
Новости Беларуси. Белорусский пармезан и креветки. Этими сочетаниями уже сложно удивить, впрочем, как и белорусской керамикой с претензией на итальянское качество. В Березе только в месяц выпускают свыше миллиона метров квадратных керамической плитки. Этого объема хватит, чтобы в 20 слоев выстлать столичный стадион «Динамо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Беларуси остается всего 15 процентов продукции, а 85 процентов разлетается по миру. В экспортном портфеле 17 стран мира. С востока на запад, от Казахстана до Великобритании.
Готов ли производитель отечественной керамики поспорить с санкциями, и кто они, люди с закаленным характером, – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
А у вас дома плитка березовская есть?
Виталий Михнюк, генеральный директор предприятия «Березастройматериалы»:
Я сам березовчанин. Поэтому все обложено плиткой «Березакерамика». Я не рассматриваю другие дизайны не потому, что я патриот, а потому что качество и дизайн сегодня соответствует современным требованиям и пожеланиям семьи.
Все начинается с себя, и тут сложно поспорить. Пока одни скептики «сделано в Беларуси» гоняются за итальянским оригиналом, другие добиваются нужного уровня качества своим трудом. От директора до работников жарких цехов. К слову, печи здесь прогреты до тысячи градусов. Это закаляет от будущих сколов не только плитку, но и характер. За женской хрупкостью Валентины Мартысевич железная хватка. Уже 33 года технологический процесс в ее руках.
Валентина Мартысевич, начальник цеха предприятия «Березастройматериалы»:
Когда я сюда приехала работать, тут стояли старые четыре линии. Оборудование было московским. Это было, если сегодняшним языком выражаться, прошлый век. Сегодня у нас кругом итальянское оборудование.
Масштабное миллионное производство мало чем технологически отличается от семейной итальянской мануфактуры. Строго рецептурный пресс-порошок из глины, песков и доломитов формуют в будущую плитку. Полуфабрикат сушат, глазируют и обжигают, прежде чем получить идеальный образец. В основе березовской плитки редкий вид глины. Бассейны ее добычи находятся в Украине. Но сегодня запасы обнаружили и в России. Диверсификация рынка сырья – залог стабильности предприятия. В красителях законодатель Италия, впрочем, наполовину удалось прийти и к своему производству цвета.
Валентина Мартысевич:
Здесь хорошо. Если брать все предприятия нашего города, то наше предприятие самое лучшее. Создаются условия труда максимально благоприятные, чтобы человек мог прийти на работу здоровым и уйти отсюда таким же. Чтобы человек шел на работу с удовольствием.
Предприятие «Березастройматериалы» – это больше тысячи работников. Каждый на своем месте. Сергей Хутко на производстве уже девять лет и свою миссию определяет одновременно и просто, и сложно.
Сергей Хутко, оператор автоматических линий предприятия «Березастройматериалы»:
Чтобы наша продукция отвечала мировому качеству и европейским требованиям, все должно быть на высшем уровне.
Кристина Протосовицкая:
Какими новостями интересуетесь на работе?
Сергей Хутко:
Человек не живет в вакууме, мы живем в обществе. Нам интересно все то, что происходит вокруг нас. Нас интересует наша жизнь и жизнь в мире.
Многодетный папа в этом году отправил дочь в 11 класс, поэтому из новостей актуальны те, что касаются будущего поступления. Подслушать этот цех непросто, шум не дает. Впрочем, кое-что услышать нам удалось.
Владимир Юркович, мастер смены предприятия «Березастройматериалы»:
Иногда в перерывах слушаешь, разговоры идут, что ввели санкции. Я считаю: не мешайте нам, мы будем работать. Без работы ничего. Ни зарплаты, ничего. У каждого свои семьи, у каждого свои внуки.
Валентина Мартысевич:
На сегодня самая актуальная тема – это пандемия. И мы стараемся сохранить людей. Предприятием делается колоссальная работа. У нас берут тесты на антитела, прививают каждую неделю желающих. Антисептики, санитайзеры выдаются бесплатно. Я считаю, что сегодня самое главное – это мир в нашей стране. Чтобы мы могли спокойно приходить на работу, выполнять долг и возвращаться в семьи.
Кристина Протосовицкая:
О чем удается посудачить на производстве?
Валентина Семенюк, глазуровщик изделий предприятия «Березастройматериалы»:
О производстве по большей части мы говорим. О домашнем чем-то. Но это редко.
Этой должности на секунду хочется позавидовать. Глазуровщик! С его легкой подачи плитка получает заветный блеск. Пока в Минске внучка смело шагает в первый класс, бабушка Валентина Семенюк трудится над результатом.
Кристина Протосовицкая:
Это чем-то похоже на то, как глазируем мы торт?
Валентина Семенюк:
Я бы сказала, не совсем. Торт мы руками делаем. А тут идет по линии.
Кристина Протосовицкая:
Вам нравится ваша работа? Вас здесь ценят?
Валентина Семенюк:
Думаю, что ценят, я уже 28 лет на заводе и на одной операции. Я пришла в 20 лет, были старые линии, старые установки, совсем непохожие на эти, это очень большой скачок вверх.
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