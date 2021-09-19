«У нас кругом итальянское оборудование». Вот как делают плитку на «Берёзастройматериалы»

Новости Беларуси. Белорусский пармезан и креветки. Этими сочетаниями уже сложно удивить, впрочем, как и белорусской керамикой с претензией на итальянское качество. В Березе только в месяц выпускают свыше миллиона метров квадратных керамической плитки. Этого объема хватит, чтобы в 20 слоев выстлать столичный стадион «Динамо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси остается всего 15 процентов продукции, а 85 процентов разлетается по миру. В экспортном портфеле 17 стран мира. С востока на запад, от Казахстана до Великобритании. Готов ли производитель отечественной керамики поспорить с санкциями, и кто они, люди с закаленным характером, – в репортаже Кристины Протосовицкой. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

А у вас дома плитка березовская есть?

Виталий Михнюк, генеральный директор предприятия «Березастройматериалы»:

Я сам березовчанин. Поэтому все обложено плиткой «Березакерамика». Я не рассматриваю другие дизайны не потому, что я патриот, а потому что качество и дизайн сегодня соответствует современным требованиям и пожеланиям семьи. Все начинается с себя, и тут сложно поспорить. Пока одни скептики «сделано в Беларуси» гоняются за итальянским оригиналом, другие добиваются нужного уровня качества своим трудом. От директора до работников жарких цехов. К слову, печи здесь прогреты до тысячи градусов. Это закаляет от будущих сколов не только плитку, но и характер. За женской хрупкостью Валентины Мартысевич железная хватка. Уже 33 года технологический процесс в ее руках.

Валентина Мартысевич, начальник цеха предприятия «Березастройматериалы»:

Когда я сюда приехала работать, тут стояли старые четыре линии. Оборудование было московским. Это было, если сегодняшним языком выражаться, прошлый век. Сегодня у нас кругом итальянское оборудование.

Масштабное миллионное производство мало чем технологически отличается от семейной итальянской мануфактуры. Строго рецептурный пресс-порошок из глины, песков и доломитов формуют в будущую плитку. Полуфабрикат сушат, глазируют и обжигают, прежде чем получить идеальный образец. В основе березовской плитки редкий вид глины. Бассейны ее добычи находятся в Украине. Но сегодня запасы обнаружили и в России. Диверсификация рынка сырья – залог стабильности предприятия. В красителях законодатель Италия, впрочем, наполовину удалось прийти и к своему производству цвета.

Валентина Мартысевич:

Здесь хорошо. Если брать все предприятия нашего города, то наше предприятие самое лучшее. Создаются условия труда максимально благоприятные, чтобы человек мог прийти на работу здоровым и уйти отсюда таким же. Чтобы человек шел на работу с удовольствием.

Предприятие «Березастройматериалы» – это больше тысячи работников. Каждый на своем месте. Сергей Хутко на производстве уже девять лет и свою миссию определяет одновременно и просто, и сложно.

Сергей Хутко, оператор автоматических линий предприятия «Березастройматериалы»:

Чтобы наша продукция отвечала мировому качеству и европейским требованиям, все должно быть на высшем уровне. Кристина Протосовицкая:

Какими новостями интересуетесь на работе?

Сергей Хутко:

Человек не живет в вакууме, мы живем в обществе. Нам интересно все то, что происходит вокруг нас. Нас интересует наша жизнь и жизнь в мире. Многодетный папа в этом году отправил дочь в 11 класс, поэтому из новостей актуальны те, что касаются будущего поступления. Подслушать этот цех непросто, шум не дает. Впрочем, кое-что услышать нам удалось.

Владимир Юркович, мастер смены предприятия «Березастройматериалы»:

Иногда в перерывах слушаешь, разговоры идут, что ввели санкции. Я считаю: не мешайте нам, мы будем работать. Без работы ничего. Ни зарплаты, ничего. У каждого свои семьи, у каждого свои внуки.

Валентина Мартысевич:

На сегодня самая актуальная тема – это пандемия. И мы стараемся сохранить людей. Предприятием делается колоссальная работа. У нас берут тесты на антитела, прививают каждую неделю желающих. Антисептики, санитайзеры выдаются бесплатно. Я считаю, что сегодня самое главное – это мир в нашей стране. Чтобы мы могли спокойно приходить на работу, выполнять долг и возвращаться в семьи. Кристина Протосовицкая:

О чем удается посудачить на производстве?

Валентина Семенюк, глазуровщик изделий предприятия «Березастройматериалы»:

О производстве по большей части мы говорим. О домашнем чем-то. Но это редко. Этой должности на секунду хочется позавидовать. Глазуровщик! С его легкой подачи плитка получает заветный блеск. Пока в Минске внучка смело шагает в первый класс, бабушка Валентина Семенюк трудится над результатом. Кристина Протосовицкая:

Это чем-то похоже на то, как глазируем мы торт?