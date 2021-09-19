«Каждый год мы только наращиваем цифры». Какие страны покупают белорусскую плитку?

Новости Беларуси. Белорусский пармезан и креветки. Этими сочетаниями уже сложно удивить, впрочем, как и белорусской керамикой с претензией на итальянское качество. В Березе только в месяц выпускают свыше миллиона метров квадратных керамической плитки. Этого объема хватит, чтобы в 20 слоев выстлать столичный стадион «Динамо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свыше тысячи пар рук выпускают больше 12 миллионов метров квадратных керамической плитки в год. Внушительные цифры позволяют экспортировать 85 процентов. Крупные поставки для СНГ – Россия, Казахстан – и своя доля на европейском рынке.

Наталья Скорина, начальник отдела продаж на внешнем рынке предприятия «Березастройматериалы»:

Мы отгружаем плитку в Литву, Польшу, Румынию, Сербию, Германию. Первые поставки пошли в Англию нашей плитки. Мы делаем широкую линейку. Литва с нами работает уже более 10 лет, и я считаю, это хороший показатель. И каждый год мы только наращиваем цифры поставок в эти страны. Я считаю, есть перспективы и в дальнейшем.

Уже в сентябре предприятие представит свою продукцию на крупной строительной выставке KazBuild в Казахстане. Впервые с момента начала пандемии.

Наталья Скорина:

Самим немаловажно посмотреть на месте, изучить ассортимент их торговых точек магазинов. Мы далеко не единственный производитель плитки, есть серьезные конкуренты, и без знания конкурентов не будет успеха в нашей работе. Это одна из задач на эту выставку. О расширении горизонтов поставок здесь говорят в связке с ростом объема производства. Ведь по итогу нельзя обделить отечественного потребителя.

Виталий Михнюк, генеральный директор предприятия «Березастройматериалы»:

К сожалению, санкции неприятно действуют на любого производителя любой страны. Но на сегодня мы еще достаточно со стороны запретов свободны. Вместе с тем стоимость материалов, которые поставляются из тех стран, с которыми работаем, в связи с санкционной политикой имеет свойство дорожать, и это мы ощущаем. Но мы не останавливаемся. Коллектив заинтересован и руководство предприятия в том, чтобы мы двигались вперед, увеличивали зарплату, получали новые виды продукции и обеспечивали белорусов качественной продукцией, привозили валюту в страну.