«У меня мама ходит в погонах». В Институт пограничной службы в четвёртый раз набрали девушек

Новости Беларуси. В 2021 году в Институт пограничной службы в четвертый раз в его истории набрали девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их всего пятеро, служить защитницы будут на пунктах пограничного контроля. Работа ответственная: надо уметь распознавать самые экзотические документы, поддельные паспорта. И к такой ответственности первокурсницы уже готовы.

Анастасия Колосова, курсант первого курса Института пограничной службы:

У меня мама ходит в погонах. С пятого класса я училась в Полоцком кадетском училище и с пятого класса знала, что я хочу поступить сюда, и всеми силами боролась, чтобы поступить сюда. Да, было сложно поступить, но мы справились и поступили. Мальчики нас всегда поддерживают, они уважают нас, если нам сложно, тяжело, они помогают. Они наша поддержка, они наша опора.

«Решил попробовать свои силы». В Институте пограничной службы приняли присягу более 90 первокурсников