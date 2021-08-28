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«У меня мама ходит в погонах». В Институт пограничной службы в четвёртый раз набрали девушек

28 августа 2021 12:55
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Новости Беларуси. В 2021 году в Институт пограничной службы в четвертый раз в его истории набрали девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня мама ходит в погонах». В Институт пограничной службы в четвёртый раз набрали девушек-1

Их всего пятеро, служить защитницы будут на пунктах пограничного контроля. Работа ответственная: надо уметь распознавать самые экзотические документы, поддельные паспорта. И к такой ответственности первокурсницы уже готовы.

«У меня мама ходит в погонах». В Институт пограничной службы в четвёртый раз набрали девушек-4

Анастасия Колосова, курсант первого курса Института пограничной службы:
У меня мама ходит в погонах. С пятого класса я училась в Полоцком кадетском училище и с пятого класса знала, что я хочу поступить сюда, и всеми силами боролась, чтобы поступить сюда. Да, было сложно поступить, но мы справились и поступили. Мальчики нас всегда поддерживают, они уважают нас, если нам сложно, тяжело, они помогают. Они наша поддержка, они наша опора.

«Решил попробовать свои силы». В Институте пограничной службы приняли присягу более 90 первокурсников

«У меня мама ходит в погонах». В Институт пограничной службы в четвёртый раз набрали девушек-7

Впереди у курсантов учеба. В институте сделали все, чтобы создать реальные условия, в которых ведется служба на границе.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Анастасия Колосова # Фотофакт

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