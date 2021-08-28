Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске

Новости Беларуси. Традиционная белорусская еда, музыкальная программа и олимпийский квест – так 28 августа в Минске проходит масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу». Он завершает свое путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральным мероприятием стала спортивная площадка. Она располагается у Дворца спорта. Там сейчас работает Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

По дороге на финал «Вытоков» мы сомневались, насколько многолюдно будет здесь из-за погоды. Но, как выяснилось, это совсем не помеха для истинных поклонников зожного и спортивного образа жизни. Здесь довольно многолюдно, движ очень динамичный на всех локациях, их здесь больше 20. За моей спиной, прямо у Дворца спорта, представлены различные единоборства. Это каратэ, дзюдо, бокс.

Яна Шипко:

Локаций очень много, везде можно попробовать свои силы, пообщаться с профессиональными спортсменами, узнать нюансы, как проходят тренировки, попробовать позаниматься на тренажерах вместе с тренерами. Подробности в видеоматериале.

Яна Шипко:

Какие результаты принес за это лето фестиваль «Вытокі»?

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса Беларуси:

Сегодня мы представляем несколько аспектов. Один аспект – это учебно-методическая, научная работа. А второй, конечно, – организация учебно-тренировочного процесса. Мне приятно отметить, что, благодаря нашему сотрудничеству с нашими партнерами, коллегами, мы проводим сегодня тестирование детей по биометрическим показателям, которые говорят о предрасположенности ребенка к виду спорта. И вторая программа – это «Мегаспорт», которая показывает функциональный уровень подготовки спортсмена, чтобы можно было скорректировать его уровень организации прежде всего учебно-тренировочного процесса.

Яна Шипко:

Мы пообщались с самими участниками и гостями праздника.

Все интересно показать, как пожарники выступают. Может, в будущем захотят стать пожарниками. Любой спорт – это очень хорошо, так что мы все рады.