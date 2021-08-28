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Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске

28 августа 2021 12:31
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Новости Беларуси. Традиционная белорусская еда, музыкальная программа и олимпийский квест – так 28 августа в Минске проходит масштабный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу». Он завершает свое путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным мероприятием стала спортивная площадка. Она располагается у Дворца спорта. Там сейчас работает Яна Шипко.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-1

Яна Шипко, корреспондент:
По дороге на финал «Вытоков» мы сомневались, насколько многолюдно будет здесь из-за погоды. Но, как выяснилось, это совсем не помеха для истинных поклонников зожного и спортивного образа жизни. Здесь довольно многолюдно, движ очень динамичный на всех локациях, их здесь больше 20. За моей спиной, прямо у Дворца спорта, представлены различные единоборства. Это каратэ, дзюдо, бокс.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-4

Яна Шипко:
Локаций очень много, везде можно попробовать свои силы, пообщаться с профессиональными спортсменами, узнать нюансы, как проходят тренировки, попробовать позаниматься на тренажерах вместе с тренерами.

Подробности в видеоматериале.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-7

Яна Шипко:
Какие результаты принес за это лето фестиваль «Вытокі»?

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-10

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса Беларуси:
Сегодня мы представляем несколько аспектов. Один аспект это учебно-методическая, научная работа. А второй, конечно, организация учебно-тренировочного процесса. Мне приятно отметить, что, благодаря нашему сотрудничеству с нашими партнерами, коллегами, мы проводим сегодня тестирование детей по биометрическим показателям, которые говорят о предрасположенности ребенка к виду спорта. И вторая программа – это «Мегаспорт», которая показывает функциональный уровень подготовки спортсмена, чтобы можно было скорректировать его уровень организации прежде всего учебно-тренировочного процесса.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-13

Яна Шипко:
Мы пообщались с самими участниками и гостями праздника.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-16

Все интересно показать, как пожарники выступают. Может, в будущем захотят стать пожарниками. Любой спорт это очень хорошо, так что мы все рады.

Насколько ты предрасположен к разным видам спорта? Что можно узнать на фестивале «Вытокі» в Минске-19

Мы попробовали тяжелую атлетику, гимнастику художественную, попробовали еще греблю. Интересно наблюдать за видами спорта всякими, мы сами тоже спортом занимаемся, художественной гимнастикой.

# Фестиваль # общество # Яна Шипко # Григорий Косяченко # Фотофакт

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