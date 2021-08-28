«Решил попробовать свои силы». В Институте пограничной службы приняли присягу более 90 первокурсников

Новости Беларуси. В Институте пограничной службы 28 августа приняли присягу более 90 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство курсантов – выпускники общеобразовательных школ. Будущую профессию выбирали осознанно. И сегодня, 28 августа, они перед лицом родных и близких клялись в верности народу Беларуси. Первокурсники уже прошли начальную военную подготовку, освоили азы владения стрелковым оружием и пограничной службы.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь:

Первокурсники все настроены, готовы сегодня и в последующем добросовестно выполнять задачи по охране государственных границ. Основной упор мы делаем сегодня на практико-ориентированную подготовку наших курсантов. 60 % учебных занятий – это практические занятия, как в учебном центре, так и непосредственно на границе. В том числе особое внимание мы сегодня уделяем вопросам воспитания. Все наши патриотические акции и мероприятия, которые мы проводим, направлены в первую очередь на то, чтобы воспитать патриота своей страны. Офицер готов действовать в самых сложных условиях, обстановках. «У меня мама ходит в погонах». В Институт пограничной службы в четвёртый раз набрали девушек

Кирилл Кедо, курсант первого курса Института пограничной службы:

Я проживаю в Поставском пограничном районе и очень наслышан про пограничников, общался со многими пограничниками. Решил попробовать свои силы, поступить сюда. Я хочу выразить благодарность всему начальству института, всему своему курсу первому и, конечно, нашим курсантам-стажерам. Я осознанно сделал этот выбор и считаю это правильным.