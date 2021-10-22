Дзермант: «Запад становится уже не тем, чем был раньше. Амбиции и комплексы остаются, но вот возможности уже не те»

Новости Беларуси. Смыслы происходящего от политолога Алексея Дзерманта. Политолог затронет тему союзной интеграции с Россией. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Последний год показал много ярких примеров того, как работают или не работают интеграционные союзы, что значит на самом деле суверенитет и как он работает в современном мире. Беларусь, находящаяся в эпицентре геополитической борьбы, конечно же, демонстрирует свои собственные подходы ко всем обозначенным вопросам. Белорусское государство, поддерживаемое большинством своих граждан, совершенно четко определяет на протяжении более чем двух десятилетий свои интеграционные приоритеты. Для Беларуси было очевидно, что выжить после распада огромной державы СССР можно только с опорой на союз. Но союз с кем? В 1990-е казалось, даже в России, что интеграция с Западом неизбежна, и все ринулись туда, зачастую не представляя, что уровень контроля и ограничения суверенитета будет куда большим, чем в восточном блоке. Беларусь сознательно и добровольно выбрала интеграцию с Россией, при чем этот выбор был одобрен народом, а не стал закулисной игрой политических элит. Интеграция с Россией в формате Союзного государства до сих пор обеспечивает нашу страну премиальным рынком сбыта белорусской продукции, «зонтиком» безопасности и обширным геополитическим горизонтом, поскольку, входя во все союзы с участием России на постсоветском пространстве, мы имеем выход и контакты со многими другими государствами.

Алексей Дзермант:

Это не только форматы СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, но и выходящий за пределы бывшей советской ойкумены ШОС. Кстати, в последнее время на фоне пандемии и ситуации в Афганистане активизировалась работа во всех четырех упомянутых организациях. И Беларусь везде является не каким-то статичным наблюдателем, послушно выполняющим волю сверхдержав, как это нередко наблюдается в ЕС и НАТО, но формирует и продвигает своих повестку, исходя из национальных интересов. Этим как раз и отличаются форматы союзной интеграции, в которых участвует Беларусь, от западных союзов. В последних очень жесткая блоковая дисциплина, более мощные государства не стесняются пренебрегать интересами более слабых и самоутверждаться за их счет. Примеров тому множество – это и принуждение со стороны США платить больше за участие в НАТО в отношении других стран, это и недобросовестная конкуренция на рынке вооружений, как в случае со срывом сделки между Францией и Австралией на поставку подводных лодок. Эти примеры далеко не единичны. А неофиты западного мира – такие, как Литва, Латвия, Польша или, к сожалению, Украина сами готовы подставляться под удар, жертвовать своей и чужой безопасностью, отдавать суверенитет и право самим определять свою судьбу только ради благосклонности США, Британии, ведущих свою антироссийскую и антибелорусскую игру. Парадокс с этими восточноевропейскими странами заключается в том, что их правящие элиты на самом деле не мыслят реальными национальными интересами, они мыслят русофобской мифологией, лелеют великодержавные амбиции, подрывающие и их стабильность, и международную безопасность. По сути они сами готовятся на роль хвороста для растопки пожара большого конфликта.

Алексей Дзермант:

В этом смысле белорусское участие в интеграционных союзах имеет совершенно иной контекст и смысл. Тщательно выверяя и продумывая каждый шаг по укреплению интеграции с нашими союзниками, мы только укрепляем собственный суверенитет и потенциал развития. Именно это заложено в 28-ми союзных программах, успешную реализацию которых можно даже будет назвать созданием «экономической конфедерации» Беларуси и России. И это будет очень мощным ответом наших стран на все санкции и давление. И самое важное – общим, согласованным ответом, примерным для участников других интеграционных объединений. Совершенно понятно, почему Европарламент делает заявления о том, что дополнительные санкции будут вводиться против нас. Именно поэтому они не хотят видеть развитие нашего союза и якобы пекутся о защите белорусского суверенитета. Но кто давал право европейскими политикам вещать от имени белорусского народа, что-то там предпринимать по вопросу нашего суверенитета? Ответ очевиден – никто не давал им этого права, никто не уполномочивал. В европейцах говорит их гордыня, высокомерие, неуважение к своим соседям и их выбору. Да, не очень приятно осознавать, что наши западные соседи именно такие, готовые бросить в топку собственных амбиций и комплексов судьбы целых стран и народов, способные на подлости в политике и в экономике, но такова их природа и воспитание, возникшие на почве веры в собственную исключительность и долгого попустительства их деяниям.