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Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках

22 августа 2022 14:48
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Новости Беларуси. В Крупках прошел конкурс на лучшего водителя школьного автобуса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стал Василий Дубов. Еженедельно он отвозит детей и учителей на занятия в Худовецкий учебно-педагогический комплекс.  

Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках-1

В день проезжает два рейса. Маршрут проходит через ряд населенных пунктов, протяженностью около 18 километров. В конкурсе за звание лучшего на районном этапе соревновались 10 водителей. Все они сдавали экзамены на знания правил дорожного движения, также участникам необходимо было проявить мастерство вождения автобуса в сложных условиях и показать диагональную парковку. Оценивали и техническое состояние транспорта. Накануне учебного года со стороны Госавтоинспекции будет усилен контроль за дорогами вблизи школ.  

Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках-4

Артем Лешневский, начальник ОГАИ Крупского РОВД:  
Отделение ГАИ Крупского РОВД на постоянной основе обеспечивает контроль за перевозками детей не только школьными автобусами, а также на личных транспортных средствах водителей, передвигающихся по территории Крупского района. Также отделением ГАИ уделяется особый контроль в утренний и вечерний часы вблизи учреждений образования перед началом учебного года перевозке несовершеннолетних без специальных удерживающих устройств.  

Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках-7

Лучшего водителя Минской области назовут на финальном этапе конкурса, который состоится 22 августа в Солигорске.  

# Школы в Беларуси # общество # Артем Лешневский # Василий Дубов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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