Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках

Новости Беларуси. В Крупках прошел конкурс на лучшего водителя школьного автобуса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стал Василий Дубов. Еженедельно он отвозит детей и учителей на занятия в Худовецкий учебно-педагогический комплекс.

В день проезжает два рейса. Маршрут проходит через ряд населенных пунктов, протяженностью около 18 километров. В конкурсе за звание лучшего на районном этапе соревновались 10 водителей. Все они сдавали экзамены на знания правил дорожного движения, также участникам необходимо было проявить мастерство вождения автобуса в сложных условиях и показать диагональную парковку. Оценивали и техническое состояние транспорта. Накануне учебного года со стороны Госавтоинспекции будет усилен контроль за дорогами вблизи школ.

Артем Лешневский, начальник ОГАИ Крупского РОВД:

Отделение ГАИ Крупского РОВД на постоянной основе обеспечивает контроль за перевозками детей не только школьными автобусами, а также на личных транспортных средствах водителей, передвигающихся по территории Крупского района. Также отделением ГАИ уделяется особый контроль в утренний и вечерний часы вблизи учреждений образования перед началом учебного года перевозке несовершеннолетних без специальных удерживающих устройств.