«Мы уже имеем более 50% весенней плановой посадки». Виталий Дрожжа рассказал об акции «Неделя леса» в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала «Неделя леса», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2020 году массовая высадка деревьев – раньше обычного. Теплая весна тому причиной.

«Столбцовщина – это земля особая, это земля Якуба Коласа». «Неделя леса» началась в Беларуси

Молодые сосны, ели, дубы, березы будут высаживать на участках, поврежденных короедом, и после санитарных вырубок.