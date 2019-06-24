Где и во сколько 25 июня в Минске ограничат движение для всех видов транспорта?

Новости Беларуси. С 7 часов и до 17.00 вечера движение ограничат для всех видов транспорта, общественного в том числе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартуют индивидуальные гонки с улицы Интернациональной. Далее спортсмены поедут по улицам Купалы, Богдановича, Кальварийской и Тимирязева. Парковка на отдельных участках улиц, примыкающих к маршруту, также запрещена. 25 июня последний день велогонок и больше ограничений движения в Минске на время Игр не планируется.