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Где и во сколько 25 июня в Минске ограничат движение для всех видов транспорта?

24 июня 2019 13:59
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Новости Беларуси. С 7 часов и до 17.00 вечера движение ограничат для всех видов транспорта, общественного в том числе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Где и во сколько 25 июня в Минске ограничат движение для всех видов транспорта? -1

Стартуют индивидуальные гонки с улицы Интернациональной. Далее спортсмены поедут по улицам Купалы, Богдановича, Кальварийской и Тимирязева. Парковка на отдельных участках улиц, примыкающих к маршруту, также запрещена. 25 июня последний день велогонок и больше ограничений движения в Минске на время Игр не планируется.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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