Белорусы стали брать больше потребительских кредитов – статистика Нацбанка

Больше потребительских кредитов стали брать белорусы. Согласно статистике Нацбанка, на 1 декабря 2024-го задолженность физлиц Беларуси по кредитам составила около 20,5 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сравнении с январем 2024 года, разница около 5 миллиардов.

Хотя сумма потребительских займов по-прежнему меньше, чем на недвижимость, их масса за год превышает «квартирные». По первой категории в январе-ноябре выдано около 11,5 миллиардов, а по второй – чуть более 3,5 миллиардов. Все дело в том, что в стране развивается программа кредитов с низкой ставкой на отечественные товары. Список продукции постепенно расширяется – в 2024-м правительство увеличило ассортимент товаров, которые можно приобрести в кредит.