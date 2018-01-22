«Ты понимаешь себя, понимаешь других через музыку». В Минске работает единственный в Беларуси инклюзивный хор. Репортаж СТВ

У Риты музыкальное детство, мечтает петь на большой сцене со знаменитыми хористами, мама помогает исполнить мечту. Она поддерживает и помогает во всех начинаниях. Она привела ещё маленькую Риту на инклюзивный хор – единственный в Беларуси. В нём поют и незрячие, и здоровые дети. Девочка не видит, но зато чувствует поддержку зрителей. Рита признается, что сцена дарит ей радость, особенно, когда вместе с ней поёт мама.

Надежда Бектинеева: Я сидела на занятиях и выучила все партии, начала потихонечку подпевать. Елена Ивановна услышала и говорит: «Давай, становись к нам в хор».

Вероника и Рита познакомились в школе, их объединяет любовь к музыке, теперь вместе поют в хоре. Вероника стала глазами Риты, помогает ей перемещаться и не заблудиться. Изучают нотную систему Брайля – этот метод чтения и ощущения текста на ощупь.

Рита:

Ты понимаешь себя, понимаешь других через музыку.

Вероника:

Люди по-своему разные и неважно человек с отклонениями или без. С ними также интересно общаться.

Как невидящие дети занимаются, чтобы петь в хоре? Узнаете, посмотрев видеоматериал.