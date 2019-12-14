«Ты не виновата в этой ситуации. Такое случается»: как помогают родителям недоношенных детей
В программе «Специальный репортаж» рассказываем, как общественное объединение родителей недоношенных детей «Рано» помогает пережить сложившуюся ситуацию. Все начиналось два года назад с sos-помощи в соцсетях и мессенджерах. Пройдя тяжёлый путь восстановления, родители недоношенных детей зачастую могут претендовать на экспертность мнения.
Ольга Скорбенко, председатель Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
Первоначально приходят за какой-то помощью психологической, информационной, ищут истории похожие, схожие, просят поделиться информацией, как развивались дети. Потом уже по мере взросления ребёнка – переход на второй этап, уже начинаются вопросы, связанные с оценкой состояния ребёнка.
Сегодня в этом вайбер-чате более восьмисот семей со всей страны, они поддерживают круглосуточную связь с теми, кто проходит восстановление сейчас и дают практические советы. Благодаря их заботе, на каждый вопрос из любого города или деревни Беларуси в считаные минуты находится ответ. Чтобы родители рождённых рано даже в самый тяжёлый период помнили: они – не одни.
Ольга Скорбенко:
У нас есть отдельный чат для родителей, дети которых находятся в реанимации на сегодняшний момент, есть чат для родителей детей с особенностями развития либо с каким-то неблагоприятным анамнезом.
Елена Василевич, психолог:
И родители в попытке найти ответ, что произошло, склонны винить себя. Но я предлагаю вместо вопроса:«чЧто я сделала не так?», – задать себе вопрос: «Что я сделала из возможного в той ситуации, чтобы как-то справиться?» Ну и, конечно, важно услышать от близкого – «Ты не виновата в этой ситуации». Или от врачей услышать: «Ты не виновата в этой ситуации. Такое случается».
Но консультируют не только прошедшие через это. В Школе родительства «Рано» лучшие профессионалы – неонатологи, неврологи, педиатры, психологи регулярно рассказывают родителям недоношенных, почему важно не упустить первый год, и как помочь развиться конкретному малышу.
Андрей Витушко, врач отделения анестезиологии-реанимации РНПЦ «Мать и дитя»:
У такіх дзяцей ёсць спецыфічныя праблемы са здароўем, и гэтыя станы абумоўліваюць асаблівасць такіх дзяцей, таму ў такіх дзяцей патэнцыйна могуць складацца розныя экстраныя сітуацыі і адпаведна бацькам трэба ведаць, як сабе правільна паводзіць ў такіх сітуацыях.