«Ты не виновата в этой ситуации. Такое случается»: как помогают родителям недоношенных детей

В программе «Специальный репортаж» рассказываем, как общественное объединение родителей недоношенных детей «Рано» помогает пережить сложившуюся ситуацию. Все начиналось два года назад с sos-помощи в соцсетях и мессенджерах. Пройдя тяжёлый путь восстановления, родители недоношенных детей зачастую могут претендовать на экспертность мнения.

Ольга Скорбенко, председатель Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:

Первоначально приходят за какой-то помощью психологической, информационной, ищут истории похожие, схожие, просят поделиться информацией, как развивались дети. Потом уже по мере взросления ребёнка – переход на второй этап, уже начинаются вопросы, связанные с оценкой состояния ребёнка.

Сегодня в этом вайбер-чате более восьмисот семей со всей страны, они поддерживают круглосуточную связь с теми, кто проходит восстановление сейчас и дают практические советы. Благодаря их заботе, на каждый вопрос из любого города или деревни Беларуси в считаные минуты находится ответ. Чтобы родители рождённых рано даже в самый тяжёлый период помнили: они – не одни.

Ольга Скорбенко:

У нас есть отдельный чат для родителей, дети которых находятся в реанимации на сегодняшний момент, есть чат для родителей детей с особенностями развития либо с каким-то неблагоприятным анамнезом.

Елена Василевич, психолог:

И родители в попытке найти ответ, что произошло, склонны винить себя. Но я предлагаю вместо вопроса:«чЧто я сделала не так?», – задать себе вопрос: «Что я сделала из возможного в той ситуации, чтобы как-то справиться?» Ну и, конечно, важно услышать от близкого – «Ты не виновата в этой ситуации». Или от врачей услышать: «Ты не виновата в этой ситуации. Такое случается».