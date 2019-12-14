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Можно поступить, не зная нотной грамоты: как инженер Оперного стал студентом музыкального колледжа

14 декабря 2019 09:47
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Что нужно, чтобы поступить в Минский государственный музыкальный колледж, рассказываем в программе «Большой город».

Можно поступить, не зная нотной грамоты: как инженер Оперного стал студентом музыкального колледжа -1

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:
Поступить непросто, я хочу сказать. В зависимости от специальности, абитуриенты сдают творческое испытание, которое состоит из двух этапов. Это исполнение сольной программы на инструменте и сольфеджио, где проверяется слух и какие-то теоретические знания. Но если мы говорим о специальности «Пение академическое», то они сдают только исполнение программы.

Дети не сдают сольфеджио, потому что туда можно поступить, не зная нотной грамоты. Потому что голос – это природные данные. И если они, действительно, есть, то мы абитуриентов берем. Например, в этом году у нас поступил на эту специальность инженер, который работает в Оперном театре.

Можно поступить, не зная нотной грамоты: как инженер Оперного стал студентом музыкального колледжа -4

 

# Образование в Беларуси # общество # Владимир Черников

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