«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»

Более 16 тысяч километров в суровых условиях Крайнего Севера. Финишировала масштабная экспедиция «Безопасная Арктика – 2025», в которой принимали участие сотрудники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси. Об экстремальной экспедиции поговорим с нашими гостями.

Александр Меженный, ведущий: Давайте подробно поговорим о том, что за экспедиция, какие расстояния пришлось преодолеть именно вам непосредственно, и какие температуры воздействовали именно на вас.

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный Центра оперативного управления РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

В составе экспедиции мы прошли порядка 2,5 тысячи километров арктического бездорожья на вездеходах. Преодолевали различные препятствия. Это были и сопки, ледяные препятствия в виде наплывов. Также преодолевали препятствия в виде застрявшей техники. Помогали друг другу автомобили вытаскивать.

Александр Меженный:

В общем-то, легко. Вышел во двор, вытащил автомобиль из проруби, температура -50, никого не смущает. Не так все было легко. Я больше чем уверен, что это действительно работа для настоящих мужчин. Для чего вообще эта экспедиция была придумана? И каким образом она затронула именно наших эмчеэсников?