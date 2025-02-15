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«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»

15 февраля 2025 13:27
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Более 16 тысяч километров в суровых условиях Крайнего Севера. Финишировала масштабная экспедиция «Безопасная Арктика – 2025», в которой принимали участие сотрудники Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси. Об экстремальной экспедиции поговорим с нашими гостями.

В студии «Нового утра» Олег Бойничев, начальник Центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси, и Евгений Высоцкий, оперативный дежурный этого центра.

«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»-2

Александр Меженный, ведущий:
Давайте подробно поговорим о том, что за экспедиция, какие расстояния пришлось преодолеть именно вам непосредственно, и какие температуры воздействовали именно на вас.

«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»-4

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный Центра оперативного управления РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
В составе экспедиции мы прошли порядка 2,5 тысячи километров арктического бездорожья на вездеходах. Преодолевали различные препятствия. Это были и сопки, ледяные препятствия в виде наплывов. Также преодолевали препятствия в виде застрявшей техники. Помогали друг другу автомобили вытаскивать.

Александр Меженный:
В общем-то, легко. Вышел во двор, вытащил автомобиль из проруби, температура -50, никого не смущает. Не так все было легко. Я больше чем уверен, что это действительно работа для настоящих мужчин. Для чего вообще эта экспедиция была придумана? И каким образом она затронула именно наших эмчеэсников?

«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»-6

Олег Бойничек, начальник Центра оперативного управления РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
В рамках межведомственных учений МЧС России организована экспедиция по Чукотскому автономному округу, в которой проводились различные испытания вездеходной техники, отрабатывались различные практические задачи. 

В том числе посещались в этом регионе различные населенные пункты, где руководством МЧС России проведены мероприятия по различным занятиям по безопасности жизнедеятельности, по безопасности нахождения в населенных пунктов. И в том числе мы с собой взяли небольшой перечень аварийно-спасательного оборудования, имущества и снаряжения, которые в условиях суровых климатических условиях мы испытали, продемонстрировали работникам МЧС России, которые обеспечат безопасность в этом округе, и оценили его возможности.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси

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