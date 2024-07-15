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Турслёт работников социальной сферы прошёл в Березинском районе

15 июля 2024 07:06
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23 команды и более 300 участников. В Березинском районе состоялся областной молодежный турслет работников социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турслёт работников социальной сферы прошёл в Березинском районе-1

Врачи, педагоги, представители сферы культуры. На три дня они сменили деловой стиль на спортивный. Соревновались в фигурном вождении велосипеда, волейболе, поднятии гири и перетягивании каната. Посвятили слет 80-й годовщине освобождения Беларуси.

Турслёт работников социальной сферы прошёл в Березинском районе-4

Егор Силуянов, учитель истории и географии средней школы № 1 Жодино:
Тема освобождения Жодино и послевоенное развитие города – мы ее раскрыли в наших творческих номерах. Получился такой живой памятник. Стояли пять наших ребят, переодетые в военную форму, в шинелях, с винтовками Мосина, а сзади стояла мать. Прообраз нашей жодинки Анастасии Фоминичны Куприяновой, которая провожала своих сыновей на фронт. Эта постановка была драматичная, трогательная. Поэтому в конкурсе «визитных карточек» мы заняли первое место.

Турслёт работников социальной сферы прошёл в Березинском районе-7

Александр Мамайко, тренер-преподаватель по легкой атлетике ДЮСШ №3 Молодечно:
Я иду пока первый, в планке отстоял 5 минут, всем советую, приседаний за минуту сделал 67 и, к сожалению, на прессе – 50 за минуту. Есть очень достойные соперники, есть и те, кто ленился тренироваться. Но мы не ленились, мы должны выиграть.

Турслёт работников социальной сферы прошёл в Березинском районе-10

Итоги слета подвели на церемонии закрытия, команда-победитель отмечена наградами.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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