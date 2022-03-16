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Турчин в Хатыни: правильно было бы всё-таки людям напоминать, что прошла наша страна

16 марта 2022 15:51
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Новости Беларуси. Новый музей построят в мемориальном комплексе «Хатынь». Проект уже разрабатывают архитекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Турчин в Хатыни: правильно было бы всё-таки людям напоминать, что прошла наша страна-1

Визуализацию здания должны представить в течение месяца – такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин. В ходе рабочей встречи обсудили возможные площадки для будущего объекта и основные концептуальные решения. О геноциде белорусского народа будут рассказывать не в классическом формате – трагические события Великой Отечественной войны обновят в инсталляциях.  

Турчин в Хатыни: правильно было бы всё-таки людям напоминать, что прошла наша страна-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Молодежь, приезжая сюда, зачастую не знает историю Хатыни, поэтому, наверное, правильно бы было, да и не только для молодежи, все-таки людям напоминать, что прошла наша страна, какие ужасы в годы Великой Отечественной войны, что творили на нашей территории, чтобы это переворачивало у человека все внутри. После этого чтобы он пришел сюда и на самом деле поклонился тем сожженным деревням, которые были уничтожены в годы Великой Отечественной войны.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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