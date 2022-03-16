Турчин в Хатыни: правильно было бы всё-таки людям напоминать, что прошла наша страна

Визуализацию здания должны представить в течение месяца – такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин. В ходе рабочей встречи обсудили возможные площадки для будущего объекта и основные концептуальные решения. О геноциде белорусского народа будут рассказывать не в классическом формате – трагические события Великой Отечественной войны обновят в инсталляциях.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Молодежь, приезжая сюда, зачастую не знает историю Хатыни, поэтому, наверное, правильно бы было, да и не только для молодежи, все-таки людям напоминать, что прошла наша страна, какие ужасы в годы Великой Отечественной войны, что творили на нашей территории, чтобы это переворачивало у человека все внутри. После этого чтобы он пришел сюда и на самом деле поклонился тем сожженным деревням, которые были уничтожены в годы Великой Отечественной войны.