Турчин на открытии ФОК в Михановичах: «Внимание будем уделять развитию социальной транспортной инфраструктуры»

Новости Беларуси. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в Михановичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строительные работы здесь начались два года назад. ФОК включает в себя два бассейна, тренажерный зал, турецкую баню, сауну и восстановительный центр. Оборудована уличная площадка с синтетическим покрытием для игровых видов спорта. Новый комплекс рассчитан на 135 посещений в час. В основном он будет использоваться для подготовки спортивного резерва по плаванию. Планируется открытие отделения водного поло.

Елена Данилович, директор ДЮСШ № 1 Минского района:

Уникальное строение, очень красивое, в стиле минимализма построено. Если вы заметите, тут очень много витражей. Оно сделано так, что солнце никогда не будет слепить в глаза. В самом бассейне две ванны – одна малая ванна (6 на 10), это для маленьких детей и для обучающих плаванию. Сейчас мы будем предоставлять услуги для населения, также будут здесь проходить тренировки спортсменов, которые зачислены в детско-юношеской спортивной школе.

Владимир Тишко:

Я очень надеюсь, что молодежь этот бассейн поднимет с диванов, от этих смартфонов. Они придут сюда и будут заниматься. Как мы в свое время, когда нам было 14-15 лет. Это хорошее подспорье, чтобы заниматься своим здоровьем детям.