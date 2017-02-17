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Туман прервал авиасообщение между Минском и Краснодаром

17 февраля 2017 07:30
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Новости Беларуси. Туман прервал авиасообщение между Минском и Краснодаром. В международном аэропорту этого российского города ночью не приземлился самолет из Беларуси. Он был отправлен на запасной аэродром.

Такая же участь постигла еще несколько лайнеров. В Сочи и Ростове-на-Дону вместо Краснодара приземлились пассажиры следовавшие из Москвы и Питера. Сейчас с ними работают представители авиакомпаний. Утренний рейс из Минска в Краснодар также задержан. Уже на четыре часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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