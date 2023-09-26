Трюки в студии! Посмотрите, что вытворяет этот итальянский циркач – поговорили с ним о новом шоу в Минске

На днях в Белгосцирке стартовала новая головокружительная программа «Вива Карнавал». Подробнее о ней рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас и Бруно Тони, артист цирка, дрессировщик, жонглер. Екатерина Яцкевич, ведущая:

У нас на самом деле уже в цирке было много всего: и жонглеры, и дрессировщики. Чем вы удивите в этот раз? Руководитель Белгосцирка о новой программе «Вива Карнавал»

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Я думаю, что самое удивительное для всех – это то, что к нам приехали артисты одной из самых знаменитых цирковых династий в мире – Тони. Этой династии более 150 лет, а Бруно Тони – цирковой артист в седьмом поколении. Можете себе представить?! Он умеет абсолютно все. Мало того, что он жонглер, он великолепный наездник. Он самый молодой в мире дрессировщик тигров. Я считаю, что суперномером является как раз дрессированные бенгальские тигры, с которыми очень умело обращается Бруно. Почему этот номер так хорош для меня? Потому что он насыщен такими трюками, которые не делает никто в мире – только эти тигры. Неслучайно они были отмечены очень высокой наградой циркового фестиваля в Монте-Карло в этом году. Екатерина Яцкевич:

Бруно, расскажите, как вам удается приручать этих диких кошек? Как дрессировщик не боится класть голову в пасть хищника и удалось ли приручить уникальных бенгальских тигров?

Бруно Тони, артист цирка, дрессировщик, жонглер:

С самого детства, когда я еще был маленьким, родился и жил в цирке. Начиная с домашних животных, в том числе тигрят я считал домашними животными. Мы много времени ежедневно проводили вместе с ними. У нас установился взаимный доверительный контакт, поэтому нам удалось сделать специальные трюки, которые являются единственными в мире. Юрий Царев, ведущий:

Бруно, скажите, животных перед выступлением не кормят?

Бруно Тони:

Перед представляем их не кормят, потому что они должны быть легкими, должны прыгать, выполнять трюки, то есть мы их кормим вечером.

Юрий Царев:

Как дрессировщик может класть свою голову в пасть игру, зная, что животное голодное? Бруно Тони:

Надо осознавать опасность. Но это цирк. Есть, конечно, в цирке номера, когда все это производится вживую. Риск, конечно, сохраняется. Екатерина Яцкевич:

Были какие-то необычные случаи во время выступления или, может быть, во время репетиции?

Бруно Тони:

С нашей группой тигров никогда не было каких-то опасных случаев. Однажды мы использовали темную ткань, тигр начал с ней играть, остальные тигры тоже спрыгнули с тумбы и перестали слушаться, а играть с этой тканью. Но это была игра. То есть каких-то опасных случаев не было. Какие сюрпризы ждут зрителей новой программы в Белгосцирке?

Екатерина Яцкевич:

Витаутас, расскажите, какая программа ждет наших зрителей? Витаутас Григалюнас:

Наших зрителей ждет уникальная программа, уникальная по тем краскам, по той радуге, по тому настроению, неслучайно программа называется «Вива Карнавал». Интересные истории. Мы начали переговоры с это замечательной династией итальянских цирковых артистов, Тони, еще до начала пандемии. То есть мы просто знали некий набор номеров, но про что будет сама программа, конечно, мы не знали. Было важно договориться, придумать, когда это будет и как. Но потом, к сожалению, пандемия, никак это все не складывалось.